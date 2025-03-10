معتز هشام لـ"الخليج 365": تفاجأت بتشبيهي بـ هاري بوتر في ولاد الشمس وقطايف مزيج من الواقع والخيال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 05:53 مساءً - بأداءٍ متوازن وسهل ممتنع، قدم النجم الشاب معتز هشام شخصية "قطايف" في حدوتة درامية بسيطة ومشوِّقة بعنوان "ولاد الشمس"، التي نالت استحسان جمهور ومتابعي المسلسل. كاميرا " الخليج 365" حرصت على إجراء لقاء معه للتعرف أكثر عن كواليس العمل والدور الذي قدمه به، فإلى نص الحوار.

شخصية قطايف

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الأكشن

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أوجه تشابه

مشهد مفضل

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دروس محمود حميدة

حالة من الفضول انتابت عدداً كبيراً من محبيولا سيما حول شخصية "قطايف" التي قدمها الفنان الشاب، وعقب سؤاله حول هذا الأمر كشف لـ"الخليج 365" أن شخصية "قطايف" هي مزيج بين الخيال والواقع، لافتاً إلى أن مؤلف العمل مهاب طارق استوحى الجزء الواقعي منها من قِبَل أحد أصدقائه الذي اعتاد قول العديد من الأشعار خلال حديثه، وتابع: "صديق للمؤلف كان بيقول أشعار وسط كلامه بصورة مستمرة".أما عن مشاهد الأكشن الصعبة التي قام بتنفيذهاخلال أحداث المسلسل، قال عنها بأن أصعبها هو مشهد المطاردة الذي وقع في أولى حلقات المسلسل والذي تسلق من خلاله أعمدة خشبية ضخمة "السقالات"، حيث قام بتنفيذه وقت التصوير لعدم وجود وقت كافٍ للتدريب على القيام به، منوهاً بأنه لم يتعرض لأي نوع من أنواع الإصابات بسبب هذه المشاهد.ومع عرض أكثر من حلقة، بدأ جمهور المسلسل يلمس العديد من الصفات الرائعة في شخصية "قطايف"، منها كونه مثقفاً وشجاعاً، وأيضاً ودود في الوقت نفسه مع أصدقائه؛ ما جعلهم يقومون بتشبيهه بشخصية "هاري بوتر" الشهيرة، وعند سؤاله حول هذا الأمر، قالبأنه لم يكن يعرف في البداية بوجود شبه بين "قطا يف" و"هاري بوتر"، إلا عندما بدأ الناس وجمهور المسلسل يتحدثون عن هذا الشبه، وهنا قرر مشاهدة طريقة أدائه لشخصية "قطايف" ليجد هو الآخر بالفعل وجود شبه في أشياء بعينها، واستطرد قائلاً: "في شبه في حاجات معينة بس قطايف هيفضل قطايف لوحده".ومن بين المشاهد التي عُرضت خلال أحداث، أبدىإعجابه الشديد بمشهد "السطح" الذي جمعه بـ"مفتاح" طه الدسوقي، و"ولعة " أحمد مالك، الذي قرر فيه الثلاثي مغادرة وترك دار الأيتام، مضيفاً: "بالنسبالي أكتر مشهد مميز هو مشهد السطح، اللي قررنا فيه نمشي من الدار، وكل المشاهد اللي كنا فيها مع بعض كانت حلوة".وعن تعاونه مع الفنان القدير محمود حميدة في المسلسل، عبَّرعن سعادته الشديدة بهذا التعاون، قائلاً: "لديه هيبة وفنان مثقف وأتمنى أكون مثله".

ونوه في حديثه بأنه لم يتلقَّ نصائح صريحة من الفنان محمود حميدة، ولكن تعلم منه أشياء من خلال المواقف التي كان يتحدث عنها أمامه، مكملاً: "في وسط الكلام كان بيحكي مواقف، ممكن أتعلم منها حاجة".

مشهد الوفاة

وجاء مشهد وفاة "قطايف" من بين مشاهد المسلسل التي اعتلت ترند منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير "غوغل"؛ نظراً لتأثر شريحة عريضة من جمهور ومتابعي العمل به.وعن كواليس هذا المسلسل، قال "" بأن الموجودين بهذا المشهد عقب الانتهاء منه قاموا باحتضان بعضهم بعضاً؛ نظراً لتأثرهم الشديد بهذا المشهد مثل المشاهدين، والسبب وراء ذلك هي حالة التركيز الشديدة لدى جميع الممثلين لرغبتهم في إظهاره بطريقة رائعة، هذا إلى جانب شق آخر وهو فني متعلق بالتصوير والإضاءة المستخدمة؛ فجميعها أشياء جعلت هذا المشهد أكثر مصدقية.

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مسلسل ولاد الشمس

ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة: أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندى، جلا هشام،، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.

وتدور أحداث العمل حول محمود حميدة الذي يُجبر "ولعة" و"مفتاح" أن يعملا كـ"لصوص" لصالحه، وذلك رغماً عنهما، ولا سيما في ظل المناوشات والخلافات التي تنشأ بينهما من وقتٍ لآخر؛ إذ إن العلاقة بين الثنائي أحمد مالك وطه دسوقي ليست طيبة، ويدخلان في صدامات، كون كلٍّ منهما له طريقته الخاصة في التفكير والتخطيط.

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