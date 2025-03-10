مسلسل سيد الناس الحلقة 10... كشف سر المفتاح ومواجهة بين اعتماد والجارحي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 05:53 مساءً - تطورت أحداث مسلسل "سيد الناس" في الحلقة العاشرة، بعدما كشف الجارحي (عمرو سعد) لإخوته تفاصيل مقابلة صدّيق الطويل (محمود قابيل)، ويطلب منه مساعدته في الوصول إلى الألماظ الذي يخبئه والدهم لإعطائه إلى صديق الطويل، وكذلك إيجاد برهام السوداني لعقد صفقة السلاح، وألا يدخلوا في حرب كبيرة مع أشخاص لا يعرفون عنهم شيئاً.

مواجهة بين اعتماد والجارحي

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يدور حوار بين اعتماد الهواري (إلهام شاهين) والجارحي حول إعادة سناء (سلوى عثمان) إلى المنزل مرة أخرى دون علمها، وتكشف اعتماد عن سبب كرهها الدائم له، وقالت له إنه فُرض عليها، وموافقتها على أن يعيش معها وهو طفل "غصب عنها" كان تفريطاً في كرامتها، خاصةً وأنه جاء من سيدة تزوجها زوجها عليها ولا تعرفها أو شاهدتها، وسيطرت غيرة الست عليها وجعلتها لا تحبه حتى وهو طفل.

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وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "سيد الناس"، ذهاب الجارحي إلى الجباس (أحمد زاهر) لطلب يد ابنته ميادة (ملك أحمد زاهر) لابنه أدهم (يوسف رأفت)، وذلك بعدما ذهب أدهم وطلب يدها بنفسه، ولكن الجباس رفض وطلب حضور والده، وبعد حضور الجارحي رفض الجباس مرة أخرى وأخبره أنه لن يزوج ابنته من شخص كان في السجن، ليعود الجارحي ويطلب من ابنه نسيان ميادة تماماً.

قلق الجارحي على أخيه مجدي من فتحية

يشعر الجارحي بالقلق على أخيه مجدي (أحمد فهيم) منذ هروب فتحية (إنجي المقدم)، حيث يخشى أن تصل له وتقتله انتقاماً منه بعدما حرق منزلها وعائلتها، ويكشف سر فتحية إلى رجائي ابن عمه (أحمد عبد الله)، ويطلب منه إحضار رجال لمراقبة مجدي وحراسته في الوقت عينه، أما رؤوف (مؤمن نور) فيعطي زوجته عَليا حقنة إجهاض للتخلص من جنينها لأنه يخطط للنصب عليها بعدما تحصل على الميراث ويتركها.

يجتمع الجارحي وإخوته عفيفي (أحمد رزق) ومجدي مع زكريا الذي يكشف له عن سر المفتاح الذي تركه والدهم رشدي (خالد الصاوي) قبل وفاته، حيث يبلغهم أن هذا المفتاح سيتم إعطاؤه إلى شخص يُدعى عبد الحميد السواح ومن ثم سيعطيهم أموالاً، ويبلغ الجارحي أن يسأل سناء على طريق برهان لأن والده كان يجري معظم مكالماته في الشغل من تليفونها، وفجأة تظهر فتحية بعيداً ويشاهدها الجارحي.

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"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبوالعباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً من والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة؛ مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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