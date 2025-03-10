ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة درة التونسية صديقتها الممثلة المصرية يسرا بعيد ميلادها، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله أوقاتاً جميلة جمعتهما، وعلقت درة على المنشور بالقول: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي الوحيدة يسرا، أحبك وأتمنى لك كل السعادة في العالم".
وكانت نشرت درة التونسية، مجموعة صور لها، وأرفقتها بتعليق تضمن رسالة غامضة، إذ كتبت: "الأنيق هو أن يكون لديك الكثير لتقوله، لكنك تختار أن تبقى صامتاً أمام الحمقى".
وأثار منشور درة تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، الذين تساءلوا عن الشخص المقصود بكلامها، كما أثنوا على أناقة درة وجمالها وأسلوبها الراقي، وتمنوا لها النجاح والتألق دائماً.
كانت هذه تفاصيل خبر درة التونسية تعايد يسرا بعيد ميلاها بهذه اللحظات المميزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.