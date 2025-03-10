درة التونسية تعايد يسرا بعيد ميلاها بهذه اللحظات المميزة

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة درة التونسية صديقتها الممثلة المصرية يسرا بعيد ميلادها، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله أوقاتاً جميلة جمعتهما، وعلقت درة على المنشور بالقول: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي الوحيدة يسرا، أحبك وأتمنى لك كل السعادة في العالم".



وكانت نشرت درة التونسية، مجموعة صور لها، وأرفقتها بتعليق تضمن رسالة غامضة، إذ كتبت: "الأنيق هو أن يكون لديك الكثير لتقوله، لكنك تختار أن تبقى صامتاً أمام الحمقى".

وأثار منشور درة تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، الذين تساءلوا عن الشخص المقصود بكلامها، كما أثنوا على أناقة درة وجمالها وأسلوبها الراقي، وتمنوا لها النجاح والتألق دائماً.