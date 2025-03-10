تيا ديب تستمتع بوقتها على شواطئ البترون

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مع متابعيها مجموع من الصور المميزة لها عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها الأوقات التي كانت تقضيها في البترون على الشاطئ، بالإضافة إلى مشاهدة غروب الشمس، و إعتمدت إطلالة لوك كاجوال راقي يناسب أجواء المكان.
و في وتقسابق، أطلت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على متابعيها، وخطفت أنظارهم من خلال مجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الروعة، فقد إرتدت توب ضيقة باللون الأسود بتصميم مكشوف، وسروالاً واسعاً باللون الفضي اللامع، وسترة رسمية كروب سوداء، وإعتمدت لشعرها تسريحة الكعكة، إذ ربطته إلى الأعلى، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.
وحملت تيا بيدها حقيبة من دار أزياء Bottega Veneta، وصل سعرها إلى 4,100 يورو.
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