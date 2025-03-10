عصام صاصا يكـ شف موعد عودته للحفلات بعد إطلاق سراحه

ميرنا وليد - بيروت - أعلن فنان المهرجانات المصري عصام صاصا عن موعد عودته لإحياء الحفلات الغنائية بعد فترة غياب دامت شهرًا، إثر إطلاق سراحه في قضية تعاطي المخدرات ودهس.

عبر حسابه ، كشف عن أن عودته ستكون في 1 نيسان (ثاني أيام عيد الفطر) ، مؤكدًا استعداده للعودة بقوة. تفاعل الجمهور مع الخبر وأعربوا عن دعمهم وتوقعاتهم بنجاحه، مؤكدين أنه أحد أبرز مطربي المهرجانات في جيله. يذكر أن صاصا تم إطلاق سراحه بعد قضاء عقوبة ستة أشهر بتهمة تعاطي المخدرات أثناء القيادة، وحصل مؤخرًا على تعليق لعقوبته في قضية تزوير توكيل.