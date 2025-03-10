وفاة بطل سلسلة "Harry Potter" سايمون فيشر بيكر

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل العالمي سايمون فيشر بيكر، المعروف بدوره كأحد أشباح هوجوورتس "الراهب السمين" في فيلم "Harry Potter And The Philosopher’s Stone" (2001)، عن عمر يناهز 63 عامًا. أكد زوج الراحل، توني، الخبر عبر منشور له، معربًا عن حزنه العميق.

من ناحية أخرى، تحدث المخرج كريس كولومبوس، الذي أخرج أول جزأين من سلسلة "Harry Potter"، عن رأيه في المسلسل التلفزيوني القادم من إنتاج" HBO Max"، واصفًا الفكرة بالمذهلة بسبب القيود الزمنية التي واجهها خلال الأفلام. ومن المقرر بدء تصوير المسلسل في صيف 2025 في نفس استوديوهات الأفلام الأصلية، مع تأجيل عرضه حتى عام 2027، وفقًا لموقع "NME".

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