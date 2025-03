إليكم موعد عرض الموسم الثاني من "The Last of Us"

ميرنا وليد - بيروت - قررت شبكة HBO رسميًا أن الموسم الثاني من مسلسل The Last of Us سيكون في 13 نيسان المقبل، وسيتألف من 7 حلقات فقط، وكشف الممثل بيدرو باسكال عن انتهائه من تصوير جميع مشاهده، مشيرًا إلى أن الموسم الجديد سيحمل مفاجآت وأحداثًا غير متوقعة. كما وصفه بأنه "يكسر القلب"، وعلق على صناع العمل قائلًا: "المنتجون التنفيذيون لهذا العرض مجانين، وطرحت HBO البوستر الدعائي الأول للموسم، حيث يظهر باسكال وحيدًا وهو يحمل سلاحًا ناريًا.

تدور أحداث المسلسل بعد 20 عامًا من انهيار العالم بسبب وباء يحوّل البشر إلى آكلي لحوم، ويركز على رحلة جويل، أحد الناجين، المكلف بتهريب الفتاة إيلي خارج منطقة الحجر الصحي، وسط مغامرات مليئة بالمخاطر.

