شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عقبال عندكوا الحلقة 10.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة الحلقة 10 من مسلسل عقبال عندكوا الحلقة، بطولة النجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، مساء اليوم الإثنين، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة CBC و CBC دراما وقناة ON و ON دراما ومنصة Watch it.

مواعيد العرض والإعادة

وتعرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل عقبال عندكوا على قناة CBC في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 11 صباحا، وعلى CBC دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 7:30 صباحا.

ويعرض الحلقة أيضاً على قناة ON في تمام الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 8 صباحا، وعلى قناة ON دراما في تمام الساعة 6 مساء والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 1 ونصف مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة watchit.

قصة مسلسل عقبال عندكوا

تدور قصة مسلسل عقبال عندكوا فى إطار كوميدى فانتازى حول فتاة تقرر الهروب مع حبيبها من أحد الكواكب إلى كوكب الأرض بعد رفض والدها زواجهما لتظهر نمازج مختلفة من الأزواج.

أبطال مسلسل عقبال عندكوا

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

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