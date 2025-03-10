شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دار الأوبرا المصرية: الأبواب مفتوحة لجميع المثقفين دون تمييز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، بالشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على الثقة التى وصفها بالغالية وتمنى التوفيق للدكتورة لمياء زايد فى مسيرتها الفترة المقبلة وأكد أن العمل خلال المرحلة القادمة يشهد تنفيذ مجموعة من المسارات التى تهدف إلى إستمرار الحفاظ على المكانة المميزة لدار الأوبرا والتى بدأت مع ميلادها عام 1988 إلى جانب اعتماد خطط ترمى إلى مراعاة البعد الإجتماعى للفنانين والإداريين على السواء وذلك لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وتواصل العطاء .

وتابع أن أبواب دار الأوبرا مفتوحة لجميع المثقفين والفنانين دون تمييز باعتبارها أحد أهم قلاع الإبداع الجاد فى مصر، وأشار إلى إعتزازه بكافة عناصر القوى الناعمة الذين يمثلون نماذجا معاصرة وامتداداً لأقدم حضارات فى التاريخ، وقدم تحية تقدير لكل من هنأه لتوليه رئاسة دار الأوبرا المصرية.

جدير بالذكر أن الدكتور علاء عبد السلام تخرج فى كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان عام 1996 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، تخصص فى آلة التشيللو بتقدير امتياز، ثم عُين معيداً فى قسم الأداء بالكلية بنفس العام ، درس آلة التشيللو على يد العديد من الأساتذة ومن أشهرهم البروفيسور "توماس جولومورى" أستاذ آلة التشيللو فى كونسرفتوار جورجيا.

حصل على درجة الماجستير عام 2002 ، ثم عُين مدرس مساعد لآلة التشيللو بنفس الكلية ، حصل على درجة الدكتواره عام 2007، ثم ُعين مدرس دكتور لآلة التشيللو بنفس الكلية ، نال درجة أستاذ مساعد عام 2014, ثم درجة أستاذ عام 2022 لآلة التشيللو بنفس الكلية ، عمل أستاذ دكتور منتدب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة من ٢٠٢٢ حتى الآن ، أستاذ دكتور بقسم الآداء كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان من ٢٠٢٢ حتى الآن.

تم اختياره قائداً مساعداً لإحدى فرق الموسيقى العربية (فرقة الإنشاد الدينى) عام 2009 ، تم تكليفه بقيادة الأوركسترا الاحتفالى للموسيقى العربية مدعوما بالسيمفونى فى الاحتفالات الدينية الكبرى مع كبار المطربين على مسارح دار الاوبرا بالقاهرة والاسكندرية ، تم تكليفه بقيادة الأوركسترا فى أكبر الاحتفالات القومية على مسارح دار الأوبرا وخارجها ، منذ عام 2016 أصبح القائد الأساسى والمدير الفنى لفرقة الإنشاد الدينى بدار الأوبرا المصرية وهى الفرقة الوحيدة فى العالم ذات الطابع الدينى التى تتبع دار الأوبرا.

قام بقيادة الأوركسترا فى حفلات عديدة ذات طابع خاص الى جانب قيادة الأوركسترا فى الحفل الختامى لجائزة المجمع العربى للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية على هامش مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، تم تكليفه بقيادة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى كقائد أساسى 2023 ، قام بالعزف مع العديد من اكبر فرق اأوركسترا تحت قيادة مجموعة من كبار القادة ، شارك بالعزف فى أكثر من 60 عمل للموسيقى التصويرية لأفلام مصرية وعربية.

كما شارك بالعزف في أكثر من 50 عمل للموسيقى التصويرية لمسلسلات مصرية ، أشترك بالعزف في العديد من المهرجانات العالمية بأوروبا بمصاحبة فنانين عرب وأوروبيين ، عام 1993 التحق بدار الأوبرا كعازف لآلة التشيللو فى أوركسترا الشباب بقيادة المايسترو الدكتور سيد عوض ، منذ عام 1995 التحق بالفرق الموسيقية مع كبار المطربين فى جمهورية مصر العربية والوطن العربى كعازف لآلة التشيللو .

عام 2005 انضم كعازف أول لآلة التشيللو بفرق الموسيقى العربية بدار الأوبرا ، قام عام ٢٠١٩ بالإشراف على ألبوم أغانى سيد درويش المنتج بمناسبة مئوية ثورة 1919 تحت اشراف الجامعة الامريكية بالقاهرة ، قاد مؤخرا اوركسترا الموسيقى العربية فى حفل الذكرى 50 لرحيل ام كلثوم بمسرح فيلهارمونى دو باريس بفرنسا .