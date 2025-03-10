شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة 10.. مواعيد العرض والاعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضي مساء اليوم الإثنين على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحًا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرًا، و4:30 مساء.

كما تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل فهد البطل، على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل فهد البطل دخول فهد (أحمد العوضي) معركة كبيرة مع غلاب (أحمد عبد العزيز) بعدما دفعه الأخير أرضاً ورفع عليه السلاح، بل صفعه على وجهه؛ ليثور فهد ويمسك سلاح الخفر ويرفعه في وجه غلاب، ولكن الخفر يتدخلون ويسقطون فهد أرضاً وينهال عليه غلاب بالضرب والإهانة حتى تدخَّل توفيق التمساح قبل قتله.

مسلسل فهد البطل الحلقة 10

يذهب فهد إلى عم صبحي، وهو شخص كانت تربطه صداقة جيدة مع والده الراحل حماد، ويسأله عن وفاء "صفاء الطوخي" هل تُوفيت وتم دفنها بجوار حماد؟ ولكن عم صبحي يخاف أن يتحدث في شيء بسبب الخوف من غلاب ويطلب من فهد مغادرة المكان، وفي طريق العودة إلى القاهرة يعاتب توفيق فهد على ما فعله تجاه غلاب، ويؤكد له أنه يعمل بالأجرة ولا يصح أن يرفع عينه أمام أسياده، وأن عليه الطاعة فقط.

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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