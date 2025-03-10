شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر على خطى الحشاشين.. العمل يصل للعالمية بلغات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

على خطى مسلسل الحشاشين، يُعرض جودر على العديد من المنصات الأجنبية، وهي المنصات التي تعتبر منفذًا لعرض الدراما التلفزيونية وعبروها حدود المنطقة العربية، ليصبح مسلسل جودر أحد أكثر الأعمال طلبا من ضمن المسلسلات التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، ومع تزايد أهمية المنصات الرقمية العالمية في توصيل المحتوى إلى جمهور أوسع، تعزز تلك المنصات من حضور المسلسل عالمياً، وتتيح الفرصة لجمهور متنوع للتعرف على الثقافة العربية وقيمها الإنسانية.

تأتي أهمية عرض مسلسل جودر على المنصات ليس فقط لكونه مسلسلاً ترفيهيًا، بل هو أيضًا عمل فني يعكس قضايا إنسانية تتعلق بالعدل والحرية والكرامة الإنسانية، ويمنح الجمهور خارج الدول العربية لمحة كبيرة عن التراث المصري والعربي والبطل الشعبي من خلال شخصياته المتنوعة وحبكته الدرامية المشوقة، إذ استطاع المسلسل أن يلامس قلوب المشاهدين وأن يقدم صورة تضاهي المستوى العالمي الذي يعرض على منصات عالمية مثل نتفليكس، أمازون برايم، أو Disney+.

كما أن دبلجة المسلسل بلغات مختلفة، يعلب دورًا محوريًا في كسر الحواجز اللغوية، ما يجعل المحتوى أكثر قابلية للفهم والاستيعاب من قبل شعوب مختلفة. فالكثير من الأعمال الفنية العالمية نجحت في الوصول إلى قلوب الملايين بفضل دبلجتها بلغات متعددة، مما سمح لها بتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.

عرض "جودر" على المنصات العالمية ودبلجته بلغات مختلفة ليس مجرد خطوة تسويقية، بل هو جسر للتواصل الثقافي والإنساني، يعكس أهمية الفن كوسيلة للتقريب بين الشعوب وتعزيز الحوار بين الحضارات.

ويعتبر النجم ياسر جلال بطل المسلسل عرض العمل على المنصات العالمية، إنجاز كبير وتأريخ للأعمال المصرية، مؤكدا أن عرضه لا يقتصر على اللغة الروسية وإنما هناك تفاوض لعرضه على منصات عالمية أخرى، ومنها منصة صينية، متمنيا أن العمل يعرض بمختلف اللغات لأن المسلسل تيمة عالمية جدا خاصة وأن التراث العربى وقصص ألف ليلة مطلوب جدًا على مستوى العالم.

وأكد ياسر جلال أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي الجهة الوحيدة القادرة على إنتاج الأعمال ذات التكلفة الكبيرة والضخمة، والشركة لم تبخل على العمل ودعمت المسلسل بشكل كبير، وفريق العمل أخلص بشدة وبذل بتضحيات كبيرة للخروج بشكل لائق.

فيما قالت النجمة ياسمين رئيس بعد تألقها في تقديم شخصية شهرزاد بمسلسل جودر: "دبلجة مسلسل جودر للغة الروسية وعرضه على المنصات العالمية مهم للغاية، وخطوة في أن نوصل للعالم بأعمالنا بمستواها التقني والفني والكتابة، وشيء جميل أن يتم دبلجه أعمالنا وترجمتها، وأن يكون لها سوق عالمي لأنه سينعكس علي الصناعة".

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025