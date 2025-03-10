مهرجان الأفلام السعودية بدورته 11 تحت شعار قصص ترى وتروى يكشف عن أبرز ملامح دورته

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 04:21 مساءً - كشف مهرجان الأفلام السعودية الذي يستعد لإقامة دورته الـ 11 تحت شعار "قصص ترى وتروى" عن أبرز ملامح دورته، حيث نشر بوستر بموقعه الرسمي عن الحدث وعلق وكتب: "مهرجان أفلام السعودية في دورته الحادية عشرة، يشهد مشاركة أكثر اتساعاً وآفاقاً أكثر رحابةً، تحتوي هذا الكم من العروض والفنون والجمال السينمائي تنظيم جمعية السينما وبالشراكة مع إثراء ودعم من هيئة الأفلام".

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مهرجان الأفلام السعودية بدورته 11" قصص ترى وتروى"

131 برنامجاً وفعالية

7 أيام سينمائية

68 فيلماً سعودياً وخليجياً وعربياً ومن مختلف أنحاء العالم

12 فيلماً عرض أول

36 عرضاً سعودياً و12 عرضاً خليجياً

الشخصية المكرمة هو الفنان إبراهيم الحساوي

4 ندوات ثقافية ومعرفية

4 دروس متقدمة من خبراء محليين وعالمياً

3 جلسات توقيع كتب الموسوعة السعودية للسينما

15 عضو لجنة التحكيم

22 مشروعاً في سوق الإنتاج

2 معمل تطوير السيناريو

5 مسابقات

التعاون في المهرجان مع الياباني العالمي لعرض أفلام يابانية قصيرة ومع الفرنسي العالمي لعرض أفلام قصيرة عالمية.

يشهد مهرجان الأفلام السعودية بدورته الـ 11 تحت شعار " قصص تُرى وتُروى" التالي:

كما نشر موقع جمعية السينما البوستر ذاته وعلق وكتب: " تحت شعار قصص ترى وتروى"، ‬مهرجان أفلام السعودية‬ يجدد حضوره السينمائي برؤية جمعية السينما و إثراء، وبدعم من هيئة الأفلام- كشف عن ملامح دورته الحادية عشرة بحضور إعلامي بارز. من اليابان إلى السعودية. ‏مهرجان أفلام السعودية يواصل انفتاحه على السينما العالمية".

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