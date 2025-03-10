خاص لـ الخليج 365 هبة الحسين: استمتعت بأداء دور شيخة في ليالي الشميسي وهذه شروطي للعمل السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 04:21 مساءً - أثناء حضورها لإطلاق حاضنة لاستقطاب المشاريع الفنية والإبداعية في المملكة لشركة "قنوات"، وبحضور نخبة من الفنانين والمنتجين والكتاب السينمائيين والدراميين في المملكة، بحضور تركي الشبانة.

تفاصيل اتقان هبة الحسين لدورها في المسلسل

كشفت الفنانة هبة الحسين لـ الخليج 365 عن الأصداء التي تلقتها عند تجسيدها لشخصية "شيخة" بمسلسل "ليالي الشميسي"، الذي يُعرض الآن بالموسم الرمضاني 2025 قائلة: "يُعرض الآن لي مسلسل "ليالي الشميسي" وهو متصدر الترند بالقناة الأولى بالنسبة للأعمال التي تُعرض، وهو عمل يحمل قصة واقعية، وأجسد فيه شخصية شريرة وتدعى "شيخة"، وأحببت الدور لأنه أخرج طاقات لدي وعملت عليه بكل جهد، وبرغم أنني تلقيت الكثير من اللوم لاختياري مثل هذه الأدوار، وهو "المرأة الشريرة" إلا أنني أحب الأدوار الصعبة، ولا أحب أن أجسد دور امرأة مسالمة أو زوجة مطيعة، فشروطي بالعمل أن يكون الدور قوياً، ويحتاج إلى عمل وجهد كبير حتى أستطيع أن أوصل للمشاهد، ودور بهذا العمل استفزازي وحس اللؤم به كبير، والحمد لله استطعت بلغة الجسد والحركات أن أضيف للدور، ووصل بالطريقة التي خططت لها".

وكشفت هبة الحسين قائلة: "منذ أن قرأت النص أحببت أن أضيف بعض الأمور على الدور، وحتى أنني اخترت الاسم، حيث أن اسمي بالعمل بالنص لم يكن "شيخة"، وأنا اخترت هذا الاسم، وتدخلت بالكاركتر المرسوم ولغة الجسد هذه أشياء عملت عليها وأكيد برؤية ومساعدة من مخرج المسلسل محمد لطفي. والمخرج كان متمكناً، حيث استطاع بتوجيهاته أيضاً أن يبرز وجوهاً جديدة بالعمل خرجوا بشكل مذهل، ولنا أعمال قادمة معه إن شاء الله".

وعند سؤالنا عن الأصداء التي تلقتها بالعمل قالت هبة: "أصداء العمل ممتازة وهنالك تفاعل كبير من المشاهد"، وقالت ضاحكة: "تلقيت شتائم كثيرة من قبل المشاهد، وهذا يدل على نجاح الدور، ووصل إلى المشاهد بالطريقة التي خططنا ورسمنا لها، وهذا المهم والحمد لله هنالك تفاعل كبير مع العمل، والقادم أفضل إن شاء الله".

المشاريع القادمة لـ هبة الحسين

وعن مشاريعها القادمة قالت هبة: "لدي عمل مسلسل قصير سنبدأ تصويره بعد العيد، وهو عمل جميل، وأتوقع بإذن الله أن ينال إعجاب الجميع"، وعند سؤالنا لها أين هي من السينما أجابت قائلة: "لن أشارك بأي فيلم سينمائي إلا في الوقت المناسب، وقد عُرضت عليّ 4 أفلام سينمائية ولم أقبلها وحققت نجاحاً، ولكن عندما أقرر أن أدخل عالم الأفلام والسينما أريد أن أضع خطوة ثابتة لي وأن أختار المخرج الذي سأعمل معه، ومن سيتولى توزيع الفيلم؟ فحقيقة توزيع العمل مخيف إذا لم يكن التوزيع ناجحاً فلن أغامر، أحياناً يضعون اللوم أن الفنان لم يبع تذاكر ويكون السبب الحقيقي هو أي توزيع للعمل لم يكن موفقاً".

وتابعت: "وكفنانة هذا الشيء يقلقني وإذا قررت أن أدخل للسينما لابد أن يكون من المكان المناسب، كما قلت في بداياتي بالتمثيل لن أدخل التمثيل إلا مع الفنان ناصر القصبي وبالفعل حدث ذلك، وهكذا كانت البدايات".

مسلسل "ليالي الشميسي "

" مسلسل تدور أحداثه في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات في حي الشميسي بمدينة الرياض، حيث تنقلب حياة "فهد" ووالدته رأساً على عقب بعد وفاة والده، فيدخل في سلسلة من الصراعات العائلية التي تبدأ في التصاعد من أجل الميراث، وتتوالى الأحداث.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد لطفي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة الفنان عبداﻹله السناني، ريم عبدالله، عبدالعزيز السكيرين، أحمد شعيب، تركي اليوسف، عبدالرحمن الخطيب، عجيبة الدوسري، هبة الحسين، عبدالرحمن نافع، سلطان النفيسي، عبدالله الحمادي، مريم عبدالرحمن، ومحمد الكنهل.

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