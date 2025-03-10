المشاهير يهنئون يسرا بيوم ميلادها: ملكة القلوب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 04:21 مساءً - تحتفل اليوم الإثنين الموافق 10 مارس النجمة يسرا بيوم ميلادها، وسط مجموعة كبيرة من أعمالها الفنية المتنوعة والتي قدمتها مابين شاشات السينما والتلفزيون وحققت من خلالها نجاحاً كبيراً، ساهم في تتويجها بعدد من الجوائز والتكريمات. وحرص عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني على تهنئتها بيوم ميلادها من بينهم الكاتب والسيناريست تامر حبيب، الذي عبَّر عن مدى سعادته بالصداقة التي تجمعهما به.

رسائل تهنئة

نشر "حبيب" صورة عبر حسابه على "إنستغرام" ظهر فيها من خلالها برفقة يسرا في إحدى المناسبات السعيدة التي جمعتهما، معلقاً: "كل سنة و انتي حب العمر كله".

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الفنانة منى زكي هى الآخرى حرصت على الاحتفال بيوم ميلاد "يسرا"، إذ نشرت صورة لها عبر خاصية "الاستوري " التابعة لحسابها الرسمي على "غنستغرام"، وكتبت عليها: "كل سنة وأنتِ طيبة يا ملكة القلوب، كلنا بنحبك".

سكرين شوت من خاصية الاستوري التابعة لحساب منى زكي على إنستغرام

أما الفنانة شيماء سيف فكشفت عن حبها الكبير ليسرا، إذ نشرت صورة معها عبر "الاستوري" التابع لحسابها الرسمي على "إنستغرام"، وكتبت عليها: "ولا كل كلام الدنيا يقدر عن حبي يعبر، كل سنة وانتي نور عيني وقلبي بحبك".

سكرين شوت من خاصية الاستوري التابعة لحساب منى زكي على انستغرام

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يسرا في سطور

أول من اكتشف موهبتها هو مدير التصوير عبد الحليم نصر، وبدأت التمثيل في السينما منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين، و استطاعت بشكل تدريجي أن تكتسب شعبية كبيرة في السينما خاصةً من خلال تعاونها مع عادل إمام، و أحمد زكي. من أشهر أفلامها الجلسة سرية، امرأة واحدة لا تكفي، المنسي، كما عملت في كثير من المسلسلات التلفزيونية، من أشهرها رأفت الهجان، أوان الورد، وأين قلبي.

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