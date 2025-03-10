الخليج 365 في إطلاق حاضنة لاستقطاب المشاريع الفنية والإبداعية في المملكة بحضور نخبة من الفنانين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 04:21 مساءً - تواجدت "الخليج 365" في حفل السحور الرمضاني السنوي لشركة "قنوات" الذي جمع نخبة من الفنانين والمنتجين والكتاب السينمائيين والدراميين في المملكة، بحضور تركي الشبانة الذي أطلق حاضنة لاستقطاب المشاريع الفنية والإبداعية، والتعاون مع المبدعين المحليين، وذلك بمشاركة باقة من أهل الفن والإعلام والنقد الفني، وعدد من الشخصيات الاجتماعية.

وشارك في الحفل الذي أُقيم في فندق نارسيس رويال العليا في مدينة الرياض أمس الأحد ضمن أجواء فنية رمضانية، المدير العام لشركة قنوات للتوزيع معتز الشبانة، ورئيس العمليات فراس قبلاوي، إضافة إلى عدد كبير من صناع السينما والدراما في المملكة.

وشهد الحفل نقاشات مثرية بين صناع الدراما والسينما حول مشاريعهم الدرامية والسينمائية والفنية والوثائقية والبرامجية المقبلة، واستعداد "قنوات" لدعم هذه الأعمال بشكل كامل، والإسهام في توفير بيئة مثالية لنمو الإبداعات المحلية، ودعم الحراك الفني والثقافي الذي تعيشه المملكة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

يُذكر أن "قنوات" شركة وطنية رائدة ومتخصصة في توزيع الأعمال السينمائية والدرامية والتوثيقية في دور السينما والمنصات الرقمية وشاشات التلفزيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقامت مؤخراً بتوزيع أكبر فيلمين سعوديين تم إنتاجهما مؤخراً وهما "هوبال" و"شباب البومب"، واللذين مثلا نقلة نوعية في السينما السعودية، وتصدرا شباك التذاكر المحلي والخليجي لعدة أسابيع متتالية، كأعلى فيلمين سعوديين في المبيعات والإيرادات في صالات السينما خارج المملكة في الخليج والعالم العربي.

كما أن "قنوات" لديها شراكات كبرى محلية وإقليمية وعالمية في ناحية توزيع المحتوى المحلي والعربي عبر الأعمال السينمائية والمنصات الرقمية، إضافة إلى صناعة المحتوى.

فيلم"هوبال"

كان فيلم "هوبال" السينمائي قد عُرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الدورة الرابعة كعرض أول وخاص، وتم عرضه بشكلٍ رسمي في دور السينما بتاريخ 2 يناير 2025.

والفيلم من بطولة ميلا الزهراني، مشعل المطيري، إبراهيم الحساوي، ولأول مرة حمدي الفريدي، الفيلم تدور أحداثه في فترة التسعينيات حول عائلة بدوية تهجر القرية؛ لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء بسبب اعتقاد الجد بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه"، ومن إخراج المخرج عبدالعزيز الشلاحي وتاليف مفرج المجفل.

فيلم "شباب البومب"

وفيلم "شباب البومب" من بطولة فيصل العيسى، وعبدالعزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، وسلمان المقيطيب، ومهند الجميلي، وفيصل المسيعيد، وعبدالعزيز برناوي، ونواف العبدالله، علياء محمد، مع عدد كبير من ضيوف الشرف نذكر منهم محمد القس، ومها منصور، ومحمد الحجي، ومرزوق الغامدي، وسعد المدهش، والمطرب دحوم الطلاسي.

والفيلم فكرة وتأليف أحمد الزهراني، وشاركه التأليف عبدالله الوليدي، وهو من إخراج الأميركي يول كاسي.

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