13 أيقونة غنائية عبر التاريخ من بينهن سعوديات في قائمة بيلبورد عربية ليوم المرأة العالمي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 04:21 مساءً - احتفالا بيوم المرأة العالمي، أصدرت بيلبورد عربية، قائمة تضم 13 أيقونة غنائية عبر التاريخ من بينهن المطربات السعوديات ابتسام لطفي، عتاب وتوحة، وتنوعت القائمة لتضم مطربات خالدات في وجدان الموسيقى الشرقية بداية من السيدة منيرة المهدية وأم كلثوم في مصر، مرورا بالمطربة صليحة في تونس إلى فيروز في لبنان وعتاب في الخليج.

المطربات لم يتم اختيارهن في هذه القائمة لموهبتهن الاستثنائية وحسب، بل لشجاعتهن في تخطي التقاليد وإعادة كتابة قواعد اللعبة الفنية. فلم يكنّ مجرد فنانات، بل كنّ قادة لحركة فنية غيرت مسار الموسيقى العربية للأبد.

وحسب بيان رسمي تحتفل بيلبورد عربية بيوم المرأة، عبر هذه القائمة التي تحكي قصة رائدات الغناء في العالم العربي وشمال إفريقيا للتذكير أن الموسيقى كانت وستظل دائمًا طريق التحدي والابتكار، ووسيلة للتعبير عن الهوية والحرية والتمرد.

قائمة أيقونات الغناء في الخليج العربي

ابتسام لطفي كوكب الجزيرة

كانت ابتسام لطفي من أوائل المطربات السعوديات اللواتي وصلن بصوتهن إلى الجمهور العربي. ساهمت قدراتها الصوتية في نقل الغناء السعودي النسائي من إطار الفلكلور البسيط إلى عالم الأغنية الحديثة. حظيت بتقدير عمالقة الطرب في العالم العربي، حتى أن الشاعر أحمد رامي لقّبها بـ "كوكب الجزيرة" بعدما غنّت من كلماته بألحان عمالقة بحجم رياض السنباطي ومحمد الموجي، ورغم ابتعادها عن الساحة الفنية منذ أواخر الثمانينات، ظلّت بصمتها حاضرة بقوة، ولا تزال أغانيها تُعد مرجعًا للأغنية السعودية ومصدر إلهام للأجيال المتعاقبة من الفنانين.

ابتسام لطفي - الصورة من بيلبورد عربية

عتاب أول سعودية تقدم الغناء الاستعراضي

واحدة من أبرز الأصوات النسائية في تاريخ الموسيقى السعودية، ومن أولى المطربات اللواتي اقتحمن الساحة الفنية في المملكة. وُلدت في الرياض عام 1947، واشتهرت بكونها أول سعودية تقريبًا تنطلق في عالم الغناء الاستعراضي، مما جعلها رمزًا للمرأة السعودية في السبعينيات.

توحة سفيرة الفن الشعبي

الفنانة الشعبية السعودية توحة كانت من أولى الأصوات النسائية من الخليج العربي بأكمله لتقدم الفن الشعبي على المنصات الرسمية في منتصف القرن الماضي. وُلدت في مدينة الأحساء بالمملكة العربية السعودية في الأربعينيات، وبدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، حيث استطاعت بصوتها الفريد وأدائها الحيوي أن تلفت الأنظار سريعًا في المشهد الفني الشعبي.

قدمت توحة العديد من الأغاني التي لاقت رواجًا كبيرًا في المملكة ودول الخليج. كانت تُلقب بـ"سفيرة الفن الشعبي" نظرًا لحرصها على الحفاظ على التراث السعودي وتقديمه بأسلوب حديث يُرضي الأجيال الجديدة مع أغاني مثل "أشرلي بالمنديل"، و"يا ليل دانا"، و"يا محلا الفنجال".

قائمة أيقونات الغناء في بلاد الشام

ماري جبران أول امرأة تغني عبر أثير إذاعة دمشق

من بيروت إلى دمشق وحلب خلال الحرب العالمية الأولى، ومنها إلى القدس ثم القاهرة وعودة إلى دمشق مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، عرفت كل هذه المدن ماري جبران أو "ماري الصغيرة" أو "ماري الجميلة"، وسمع جمهور متنوع صوتها وإبداعها في فترة كانت تقنيات التسجيل تبدأ لتوها بالظهور، فغنت في مصر من ألحان سلامة الحجازي ومحمد القصبجي وزكريا أحمد. وعند عودتها للاستقرار في دمشق بعد أكثر من عقدين على احترافها الغناء، كانت أول امرأة تغني عبر أثير إذاعة دمشق عام 1947.

بدأت هناك سلسلة تعاونها مع ملحنين سوريين مثل نجيب السراج ورفيق شكري اللذان قدما صوتها ضمن قوالب أغاني عاطفية جديدة. وبلغت أوج مجدها في دمشق في خمسينيات القرن الماضي، وكانت من أولى الفنانات اللواتي كرمن بعد تأسيس نقابة الفنانين هناك.

ماري جبران - الصورة من بيلبورد عربية

سليمة مراد.. باشا الغناء العراقي

أطلق نوري السعيد، رئيس الوزراء في العهد الملكي في ثلاثينيات القرن الماضي في العراق، لقب "باشا" على الفنانة التي بقيت تعرف باسم سليمة باشا، وكانت من أولى الفنانات اللواتي دخلن الإذاعة في العراق، وأول فنانة عراقية تسافر بالطائرة لتغني في بلد آخر، ولربما كانت أيضا أول مغنية تحظى بالثناء من أم كلثوم، التي اجتمعت معها في حفل واحد في ملهى الهلال عام 1935.

فيروز.. جارة القمر

"جارة القمر" و "عصفورة الشجن".. منذ خمسينيات القرن الماضي تحولت نهاد حداد (اسمها الحقيقي) من مجرد مطربة إلى ذاكرة صوتية لعشاقها في لبنان والعالم العربي. قدمت فيروز أعمالًا خالدة مع الأخوين رحباني خلقوا فيها لغة موسيقية فريدة امتزجت فيها مشاعر الحب بالانتظار والغربة بالوطن.

نجاح سلام نجمة لبنان ومصر وسوريا

تعد نجاح سلام صوت أساسي في تشكيل هوية الموسيقى اللبنانية بعد الاستقلال، عندما بدأ مسيرتها خلال فترة الأربعينيات، وكانت واحدة من أوائل المطربات اللواتي ساهمن في تشكيل هذه الهوية، حيث قدمت أغاني مثل "برهوم حاكيني" و"ميّل يا غزيل".

قدمت العديد من الأغنيات التي جسدت تنوعها الفني، حيث تنقلت بين الألحان الجبلية اللبنانية، إلى الأغنية الطربية المصرية حيث عاشت فترة في القاهرة وغنت في عدد من الأفلام، وصولًا إلى الأغاني الوطنية مثل "سوريا يا حبيبتي". هذا التنوع الذي امتاز به مسارها الفني هو الذي يجعلها، حتى اليوم، واحدة من أيقونات الموسيقى العربية.

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قائمة أيقونات الغناء في مصر

أم كلثوم صنعت مجد الأغنية العربية

لم تكن أم كلثوم مجرد مطربة، بل كانت ظاهرة فنية استثنائية صنعت مجد الأغنية العربية كما لم يفعل أحد قبلها أو بعدها. وُلدت فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي عام 1898 في دلتا مصر، وبدأت الغناء في سن صغيرة، حيث بدت موهبتها وكأنها نبوءة بمستقبل لن يتكرر، في عشرينيات القرن الماضي، انتقلت إلى القاهرة، حيث تحوّلت من صوت واعد إلى مدرسة غنائية متكاملة، تتعاون مع عمالقة التلحين والشعر العربي مثل محمد القصبجي، رياض السنباطي، وزكريا أحمد، قبل أن تشكّل مع محمد عبد الوهاب أحد أعظم الثنائيات الموسيقية في التاريخ، ولم يكن صوت أم كلثوم مجرد أداة غنائية، بل كان معجزة صوتية وكشفت دراسات موسيقية أن نسبة النشاز في صوتها لا تتجاوز واحدًا في الألف، وهي درجة من الكمال لم تُسجّل لأي فنان آخر، وقدرتها على التحكم في طبقات صوتها، وامتداد النفس الطويل في غنائها، جعلت كل أغنية لها بمثابة رحلة طربية.

تأثير أم كلثوم لم يكن فنيًا فقط، بل امتد إلى السياسة والمجتمع، حيث لعبت دورًا وطنيًا بارزًا في الأوقات المفصلية لمصر والعالم العربي، كانت رمزًا للوحدة، حيث اجتمع الملايين حول صوتها، من المحيط إلى الخليج.

منيرة المهدية سلطانة الطرب

منيرة المهدية كانت أكثر من مجرد صوت، كانت قوة حقيقية. عُرفت بلقب "سلطانة الطرب"، وكانت أول امرأة مصرية يُسجّل صوتها على الأسطوانات، مما شكّل بداية لعصر جديد في الموسيقى العربية، في القاهرة أوائل القرن العشرين، قادت ثورة مسرحية دمجت بين الغناء والرقص والكوميديا والدراما في عروض ليلية طويلة أسرت قلوب الجماهير، ولم تترك منيرة المهدية مجرد إرث، بل بنت مسرحًا لأجيال قادمة. وحتى بعد إسدال الستار الأخير، تبقى سلطانة الطرب لا تُنسى.

ثريا حلمي نجمة المونولوج

لم تكن ثريا حلمي المرأة الأولى على الإطلاق في عالم المونولوج، إذ تستذكر هي بنفسها في الحديث عن فترة تألقها في الأربعينيات أنها زاملت في تجربتها أسماءً مثل فتحية شريفة وفتحية محمود عفيفة إسكندر القادمة من العراق. إلا أن أثرها الكبير جاء من تفانيها في هذا اللون من عمر صغير، إذ تذكر المصادر أنها كانت المونولوجست الأصغر سنًا في مصر وفي العالم العربي بأكمله، ويعود ذلك لأنها ولدت لأسرة فنية بامتياز، ودخلت عالم المسرح والسينما وهي ما تزال في التاسعة من عمرها، سجلت أكثر من 300 مونولوج.

قائمة أيقونات الغناء في شمال أفريقيا

الحاجة الحمداوية رائدة فن العيطة

واحدة من الأسماء البارزة في تاريخ الأغنية المغربية، ومن الرائدات في فن العيطة. ولدت في حي درب سلطان بالدار البيضاء، وحققت شهرة واسعة في الخمسينيات، حيث كانت صوتًا مميزًا في فترة الأغنية الشعبية المغربية. تتميز أغانيها بالكلمات العميقة بالإضافة إلى قدرتها الصوتية العالية التي جعلت من فن العيطة أكثر قوة وانتشارًا، قدمت العديد من الأغاني الشهيرة مثل "جيتي ماجيتي" و"منين أنا ومنين انت"، وظلت طوال حياتها الفنية تساهم في تطوير هذا النوع الموسيقي.

الشيخة ريميتي رائدة الأغنية الجزائرية

بدأت مسيرة الشيخة ريميتي في الخمسينيات لتكون واحدة من رائدات الأغنية الجزائرية، و تساهم في تأسيس جنرا الراي معتمدة على جذورها البدوية في الكتابة والغناء. اشتهرت مع أولى اسطواناتها "شرك قطع" واكتسبت شهرة واسعة بفضل كلماتها الجريئة وصوتها القوي الذي عبّر عن تجاربها الشخصية ومشاعرها. كما غنت للنساء والفقراء والمهاجرين في الجزائر، ووثقت أغانيها حقبة كبيرة من التاريخ الاجتماعي والثقافي للمنطقة.

صليحة عماد المشروع الموسيقي لتونس

بعد تأسيس مدرسة الرشيدية في منتصف الثلاثينيات عقب توصيات المؤتمر الأول للموسيقى العربية في القاهرة، ظلّ رهان المدرسة الوليدة البحث عن الصوت الذي سيكون عماد المشروع الموسيقي الوطني لتونس، وتقدمت فتاة بدوية كانت تعمل في منازل الأعيان إلى لجنة الاختبارات وأبهرت الحاضرين بأدائها. كان ذلك ميلاد المغنية صليحة، أهم صوت نسائي في تاريخ تونس قادمٍ من أعماق الكاف على الحدود التونسية الجزائرية.

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