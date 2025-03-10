خاص لـ الخليج 365 علياء محمد تتحدث عن أعمالها الرمضانية والعمل الذي شد انتباهها برمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 04:21 مساءً - تحدثت الفنانة علياء محمد أثناء تواجدها إطلاق حاضنة لاستقطاب المشاريع الفنية والإبداعية في المملكة بحفل السحور الرمضاني السنوي لشركة "قنوات" نخبة من الفنانين والمنتجين والكتاب السينمائيين، بحضور تركي الشبانة، لـ الخليج 365 عن مشاركتها الرمضانية من خلال ثلاثة أعمال تعرض حالياً قائلة: "تواجدت بالموسم الرمضاني الحالي 2025 بثلاثة أعمال تلفزيونية لاقت ولله الحمد النجاح وهي مسلسل يوميات رجل عانس، عمتي نوير، وشباب البومب13".

أكثر أعمالها كانت لها أصداء كبيرة

وعند سؤالها ما هو أكثر عمل من أعمالها وجد أصداء ومتابعة من قِبَل المشاهد قالت علياء محمد: "ما لمسته ووصلني إلى الآن مسلسل "يوميات رجل عانس" مع الفنان إبراهيم الحجاج، هذا العمل من أكثر الأعمال متابع وأصدائه.

وحضرت علياء بزي مميز إلى الحفل وتحدثت عنه قائلة: "أرتدي اليوم بهي المناسبة الرمضانية قطعه نجدية صنعت بأيدٍ سعوديه تحمل الكثير من التراث والعبق السعودي، ويتبع له برقع نجدي عمره 50 عاماً وتم إعادة تدويره لأرتديه اليوم".

وعن جديدها القادم قالت علياء: "بمشئية الله سيتم عرض فيلم سينمائي لي بعد العيد ولكن لا أستطيع الآن الإفصاح عن تفاصيله".

وعند سؤالنا لها هل تحرص باختيار أدوارها على البطولة بالعمل أم مشاركه فنانين من الصف الأول، أجابت علياء محمد قائلة: "من وجهة نظري أن وجود أبطال بالعمل يرفع من مستواه، وكذلك البطوله المطلقه أيضاً ترفع من مستوى الفنان، وكفنانة وجودي بعمل مع أبطال يعتبر إضافه لي وللنجوم أو أكون معهم من بطولتي يضيف لمسيرتي الفنية".

وعن الأعمال التي تابعتها بشهر رمضان وشدتها أحداثه قالت علياء: "حقيقه مسلسل "شارع الاعشى" ما شاء الله نخبة من الشباب شاركوا فيه وبرزوا وأثبتوا وجودهم وأتمنى لهم التوفيق".

الأعمال الرمضانية التي شاركت علياء محمد بها

شاركت علياء محمد مسلسل "يوميات رجل عانس" الذي تدور أحداثه حول رجل يتجاوز سن الزواج، مما يجعله عرضة للعديد من الضغوط من العائلة والمجتمع التي تطلب منه أن يتزوج، لكنه يحاول التهرب بطرق مختلفة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالرحمن السلمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا، وهو من بطولة الفنان إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبدالله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي، فيصل الزهراني، فيصل الدوخي.

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"عمتي نوير" "الذي تدور أحداثه عند وفاة والد "نوير" يتوجب عليها تنفيذ وصيته وحفظ سر امتلاكه ثروة كبيرة وعدم إخبار العائلة بها، لكن تشتعل الصراعات والمؤامرات من حولها عندما يحاول الجميع الوصول إلى سر الثروة والحصول عليها، مما يؤدي لخلق توترات وخلافات غير متوقعة داخل الأسرة، وتتوالى الأحداث. العمل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد سندي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة ومن بطولة الفنانة مريم الغامدي، ريم الحبيب، زارا البلوشي، محمد الهاشم، بدور العتيبي، نوف سعد، مريم عبد الرحمن، نايف خلف، فتون الجار الله، بالإضافة غلى آخرين.

"شباب البومب13" تدور أحداثه حيث يعود "عامر" الذي يجسد شخصيته الفنان فيصل العيسى؛ ليشارك أصدقاءه جلستهم اليومية، ويجتمعون لإنجاز أهداف عديدة، وطموحات سعوا كثيراً لتحقيقها، ووضع حلول لمشاكلهم، والعمل من بطولة فيصل العيسى، مهند الجميلي، عبدالعزيز الفريحي، محمد الدوسري، فيصل المسيعيد، عبدالعزيز برناوي، شفيقة يوسف، وائل الجربي، طرفة الشريف، هيلدا ياسين، نجود أحمد، مريم عبدالرحمن، علي المدفع وعدد كبير من الفنانين.

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