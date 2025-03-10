بالرغم من شائعات الانفصال.. جورج كلوني يفاجئ زوجته أمل بلوك جديد أثناء موعد غداء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 04:21 مساءً - دائماً ما يقع الزوجان الشهيران جورج وأمل كلوني تحت طائلة القيل والقال وشائعات الانفصال التي يواجهانها بالصمت، لكن الرد يظهر من خلال نجاحاتهما وظهورهما سوياً في العديد من المناسبات والمحافل العالمية.

وفي الآونة الأخيرة، ترددت الكثير من الأخبار تفيد بأن الزوجين يواجهان أزمة محتملة في علاقتهما قد تنتهي بالطلاق، لكن بالرغم من تلك الأخبار، فقد تم رصد الزوجين وهما يتناولان الغداء سوياً في نيويورك، وكان الجديد في تلك المقابلة هو مفاجأة جورج كلوني لزوجته أمل تتعلق بمظهره الجديد.

جورج كلوني يصبغ شعره

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تم رصد جورج كلوني وهو يتناول الغداء مع زوجته أمل في أحد مطاعم مدينة نيويورك، وبدا على الممثل البالغ من العمر 63 عاماً تغيراً في مظهره حيث ظهر وشعره مصبوغ باللون البني بدلاً من شعره فضيّ اللون. وقد اعتمد كلوني هذا المظهر لدوره في أول ظهور له على برودواي في Good Night, And Good Luck، وهو مقتبس من فيلم عام 2005 الذي يحمل الاسم نفسه والذي كتبه وأخرجه ومثل فيه سابقاً.

وعن اللوك الجديد، كان كلوني قد أعرب سابقاً عن قلقه ألا تتقبل زوجته أمل وتوأماها- إيلا وألكسندر- لون شعره الجديد، حيث قال جورج خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في فبراير: "ستكره زوجتي ذلك لأنه لا يوجد شيء يجعلك تبدو أكبر سناً عندما يصبغ رجل أكبر سناً شعره".

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جورج كلوني على صعيد العمل

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سيجسد جورج كلوني في العرض المسرحي Good Night, And Good Luck المقتبس من فيلم يحمل الاسم نفسه صدر عام 2005 والذي كتبه وأخرجه ومثل فيه سابقاً، دور مذيع قناة CBS الصحفي الشهير إدوارد مورو، حيث لعب ديفيد ستراثيرن في الفيلم الدور الرئيسي، بينما لعب كلوني دوراً مساعداً كرئيس قناة سي بي إس فريد فريندلي، بالإضافة إلى العمل خلف الكاميرا.

وبالإضافة لظهوره الأول في برودواي، يعمل كلوني على فيلم جديد يشهد التعاون الأول بينه وبين المخرج نوح بومباتش الذي شارك في كتابة فيلم باربي.

ويشارك جورج كلوني في الفيلم عدد كبير من النجوم وهم جاي كيلي، آدم ساندلر، لورا ديرن، بيلي كرودوب، رايلي كيو، جيم برودبنت، غريتا غيرفيغ، إميلي مورتمير، التي شاركت في كتابة السيناريو مع باومباك.

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شائعات الطلاق تلاحق جورج وأمل كلوني

وفقاً لتقرير جديد نشره موقع Radar OnLine، فقد ترددت شائعات طلاق جورج وأمل كلوني منذ فترة، ويُعتقد أن زواجهما متوتر بسبب ارتباطهما المهني، حيث تفصل بينهما آلاف الأميال، فجورج كلوني يتواجد حالياً في مدينة نيويورك الأمريكية لمسرحيته الجديدة، بينما تتمسك زوجته أمل بالتواجد مع توأمهما في بريطانيا حيث مهنتها كمحامية كما تعمل أستاذة قانون في جامعة أكسفورد.

وقد يتسبب الطلاق في خسارة مالية ضخمة لجورج كلوني قد تصل إلى 300 مليون دولار، وفقاً لتقارير سابقة.

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