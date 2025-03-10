خاص لـ الخليج 365: محمد القس يتحدث عن مشاريعه القادمة ويمتدح مسلسل شارع الأعشى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 04:21 مساءً - تحدث الفنان محمد القس أثناء تواجده بإطلاق حاضنة لاستقطاب المشاريع الفنية والإبداعية في المملكة أمس الأحد بحضور الأستاذ تركي الشبانة، ونخبة من الفنانين والمنتجين والكتاب السينمائيين والدراميين في المملكة.

محمد القس خارج السباق الرمضاني وهذا العمل أعجبه

وكشف لسيدتي عن تصويره لمسلسل، ولكن تقرر تأجل عرضه برمضان قائلاً: "هذا العام لم يُعرض لي عمل برمضان، وكان من المقرر العرض على mbc مسلسل "خذني جيتك"، لكن تأجل عرضه إلى بعد شهر رمضان وهو مسلسل جميل وخفيف سيحبه المشاهد، عمل صورته أجِّلَ إلى شوال".

وعن الأعمال التي شاهدها بشهر رمضان وأعجبته وأحبها قال محمد القس: مسلسل "شارع الأعشى"، وشد انتباهي الممثلون والنص والإخراج".

وعن جديده القادم من الأعمال قال: "أجهز لعملين أحدهما مسلسل والآخر فيلم سينمائي، وهي أعمال مصرية، ولكن لا أستطيع في الوقت الحالي الكشف عنها، وسأكشف عن تفاصيلها بالوقت المناسب بإذن الله".

مسلسل "خذني جيتك"

مسلسل "شارع الأعشى"

"خذني جيتك" هو حلقاته متصلة منفصلة، ويسلط الضوء على قضايا ومشكلات المجتمع بشكلٍ جميل، وفي كل يوم حكاية وقصة وأحداث جديدة، ويتكون المسلسل من 29 حلقة وهو عمل لايت كوميدي، وهو من إخراج المخرج الكويتي يعقوب المهنا، ومن بطولة الفنان محمد العيسى،، نور حسين، مطلق السلطان، محمد الراشد، نورا ياسين، ريماس منصور بالإضافة إلى آخرين"."شارع الأعشى" هو مسلسل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، بالإضافة إلى آخرين.

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