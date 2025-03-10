خاص لـ الخليج 365.. ريم ارحمة تتحدث عن أعمالها الرمضانية وهذا ما قالته عن مسلسل الأعشى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 04:21 مساءً - تواجدت الفنانة البحرينية ريم ارحمة بالرياض وتحديداً في حفل السحور الرمضاني السنوي لشركة "قنوات" مع نخبة من الفنانين والمنتجين والكتاب السينمائيين والدراميين في المملكة، بحضور تركي الشبانة الذي أطلق حاضنة لاستقطاب المشاريع الفنية والإبداعية، والتعاون مع المبدعين المحليين

ريم ارحمة تتحدث عن تواجدها في شهر الرمضان بعملين

تحدثت ريم ارحمة لـ الخليج 365 قائلة: "مبارك عليكم ما تبقى لكم من الشهر الكريم وتواجدت هذا العام بالموسم الرمضاني 2025 بعملين الأول عمل مع سيدة الشاشة الخليجية الفنانة حياة الفهد من خلال مسلسل أفكار أمي، أما العمل الثاني فكان مع الفنانة هيا عبد السلام وفؤاد علي والعمل يحمل اسم للمعاريس فقط".

وعن الشخصيات التي جسدتها قالت ريم: "الشخصيتين التي خرجت بهما بهذا العملين كلاهما شخصيات جديدة لأول مره أقوم بتجسيدها، وحاولت أن ألوِّن بما أختار وأقم بأعمال من أدوار، وبرغم أن دوري بمسلسل "للمعاريس فقط" صغير جداً إلا أنني اخترته لأنه جديد وأيضاً قريب للجيل الحالي، ويحمل الدور الذي جسدته رسالة موجهة إلى بنات اليوم وأحببت الدور جداً".

وعند سؤالنا لها عن المسلسل الذي شدها بالموسم الرمضاني أجابت قائلة: "مسلسل "شارع الأعشى" حقيقة شاهدت مقاطع من العمل و شدني وسأتابعه قريباً بإذن الله، وجميع الفنانين والفنانات كانوا مبدعين ولهم مستقبل باهر بإذن الله".

وعن جديدها القادم قالت ريم: "أمامي عدد من النصوص ولكن إلى الآن لم نبدأ العمل عليها وسنبدأ قريباً بالعمل إن شاء الله".

مسلسل " أفكار أمي"

مسلسل "للمعاريس فقط"

" أفكار أمي" هو مسلسل تدور أحداثه حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة التي تفرض كل شيء على أفراد أسرتها، وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوقة، والعمل من ﺇﺧﺮاج باسل الخطيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالمحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي،، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، عقيل الرئيسي بالإضافة إلى آخرين."للمعاريس فقط" هو مسلسل تتناول أحداثه جوانب الحياة الزوجية والعلاقات بين الأزواج حديثي الزواج والمشاكل التي تحدث بينهم بصورة يومية، وأدوار الأشخاص المحيطين بهم في تهدئة الخلافات بينهم أو تأجيجها، وهو من بطولة الفنانة هيا عبدالسلام، بشار الشطي، فؤاد علي،، ميثم بدر، غادة الكندري، شيماء قمبر، أحمد السداني، ريم النجم، سارة صلاح، إيمان العلي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ هيا عبدالسلام ولولوة عبدالسلام، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علياء الكاظمي.

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