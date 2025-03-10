أبطال فيلم إسعاف يعلنون موعد عرض الفيلم وملامح عن أبرز المشاركين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 04:21 مساءً - كشف أبطال الفيلم السينمائي السعودي "إسعاف" عن موعد عرض الفيلم، وأبرز المشاركين فيه، حيث سيتم عرضه بـ17 أبريل 2025. ونشر الفنان إبراهيم الحجاج عبر ستوري الإنستغرام صورة لبوستر الفيلم، والذي كتب بها أبرز المشاركين بالعمل وأيضاً وقصته. وكان قد نشر بوستر الفيلم مؤخراً أيضاً وكتب: "قريباً".

وكذلك نشر الفنان مهدي الناصر صورة لأبطال العمل وعلق وكتب: "فيلم إسعاف قريباً يرى النور في السينما وإن شاء الله يعجبكم وتحبونه و"سعيد وفرحان أني جزء من هذا العمل، وهذا الكم من النجوم والأهم من هذا كله "بيت الكوميديا" البيت إللي حببني بالتمثيل أكثر شكراً".

فيلم "إسعاف"

" هو فيلم سينمائي سيتم عرضه بدور السينما في 17 أبريل من بطولة الفنان إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، فيصل الدوخي، فهد البتيري، نرمين محسن، مطلق مطر، مهند الصالح، سعيد صالح، مهدي الناصر، حسن عسيري، علي إبراهيم، أحمد فهمي، لطيفة المجرن، ومن إخراج كولين توج.

وتدور أحداث الفيلم حول مُسعفَين شابين في العاصمة السعودية الرياض، حيث يواجهان يومياً العديد من التحديات والمواقف المحرجة التي تقابلهما أثناء تأدية عملهما، لكن تنقلب حياتهما رأساً على عقب بعدما يجدان نفسيهما متورطين في حادث غير متوقع وتتوالى الأحداث.

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