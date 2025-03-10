هكذا وصفت نيكول سابا دورها في "وتقابل حبيب"

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورة لها من كواليس تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" الذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان.
وأرفقت نيكول الصورة بتعليق كشفت فيه عن رأيها بشخصيتها بالمسلسل، والتي وصفتها بالقوية، وذلك بعد ردود فعل المشاهدين على تجسيدها شخصية "رقية العسكري" في المسلسل.
وكتبت نيكول في تعليقها: "المرأة القوية تحب من كل قلبها، لكنها لا تسمح لأحد بأن يكسرها". كما أرفقت الصورة بأغنية "الحب عيبنا" للفنان المصري رامي صبري.
ومسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة عدد من الممثلين، أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، وحنان سليمان، ورشوان توفيق، ومحمود ياسين جونيور، ومنة عرفة، وإنجي كيوان، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.
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