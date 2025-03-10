ساندرين الراسي تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة

ميرنا وليد - بيروت - احتفل مدير أعمال الفنانة اللبنانية ساندرين الراسي بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة، حيث اجتمع الأصدقاء والعائلة للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، وتميز الحفل بالأجواء البسيطة والمميزة وسط أجواء من الفرح والمحبة.



من نناحية أخرى كان ساندرين قد علّقت صيف العام الماضي على مصالحتها وشقيقها سيباستيان الراسي مع شقيقتهما الممثلة نادين الراسي، وذلك في الذكرى الثانية لوفاة شقيقهم الفنان اللبناني جورج الراسي.

وقالت ساندرين الراسي لموقع الفن: "الذي حصل يجب ان يحصل، تحدث بين الأخوة والعائلة الواحدة خلافات، خصوصا نحن لا نُلام، الفاجعة الكبيرة التي حصلت في منزلنا والتي هي على صعيد الوطن، فكيف داخل المنزل، كان من المنتظر حدوث ذلك أن لا يفهم شخص الآخر، وفي الحزن كل شخص كانت ردة فعله شيئاً، بسبب هذه القصص الصغيرة أصبح هناك خلاف، ان شاء الله لن يتكرر هذا الموضوع مجدداً، وكل شخص يراعي مشاعر الآخر، بالنتيجة كلنا حزننا واحد، وبالتأكيد أهلي سعداء بذلك، فلا يوجد أهل يحبون أن تكون بين أبنائهم خلافات".

وأضافت ساندرين: "أنا حريصة منذ زمن على جمع العائلة وأن نكون جميعاً يداً واحدة، وبالتأكيد جورج يتمنى هذا الأمر دائماً، والمصالحة التي تمت هي بمباركة منه، وبالتأكيد هو معنا ويصلي لنا، الحمد لله على كل شيء، أتمنى أن لا تمر هذه الظروف الصعبة على أحد، إن شاء الله كانت هذه آخر المشاكل، ولا يكون هناك دخلاء من الخارج، يقول المثل عندما يقع الشخص يكثر المحبون، ويكون هناك أيضاً القليل من غير المحبين عندما يتدخلون تكبر الخلافات".



