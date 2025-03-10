ندين جابر لم تخطئ لكي ترجموها بحجر

ميرنا وليد - بيروت - "مستوحاة من قصة حقيقية"، هي الجملة الأساسية التي ترافق العديد من المسلسلات العالمية والعربية التي نشاهدها، حتى أن معظم الأحداث التي خاضها العالم قبل وعينا وإدراكنا للتفاصيل، لم نتلقاها سوى من هذه الأعمال، فتحمل البعض منها صعوبات الحياة بحلوها ومرها، والبعض الآخر تكون للذكرى وللتذكير.



تعرض مسلسل "بالدم" الذي يخوض السباق الرمضاني الحالي، للعديد من الإنتقادات، وذلك تحت عنوان أن القصة مأخوذة من قصة حقيقية، تخص سيدة لبنانية، فبدأت الإتهامات تطال الكاتبة اللبنانية ندين جابر بعنوان "السرقة"، وبأخذ قصة المسلسل من قصة حقيقية.

أولاً، الإحتراف في الكتابة، يقوم على تجسيد الواقع الأليم والمرير، الذي يعيشه الناس، وطرحه للجمهور، لذلك فإن فكرة المسلسلات، هي جزء من الواقع، وقسم من المجتمع، وتعكس البيئات المختلفة التي نعيش فيها.

ثانياً، لم يتم حتى الآن، عرض سوى بعض الحلقات، حتى أن الجمهور ليس بموقع رسم خريطة الأحداث كاملة، بل لا زالت كل حلقة تحمل مفاجآت عديدة.

ثالثاً، لم تتجاهل ندين جابر الإنتقادات التي طالتها، بل على العكس، أطلت وأكدت على ثقتها بالجمهور، طالبة من الجميع عدم إطلاق الأحكام المسبقة، خصوصاً وأن العمل يتصدر اليوم قائمة الأعمال العربية الأكثر مشاهدة خلال شهر رمضان.

رابعاً والأهم، هو أن القصة التي قدمتها ندين جابر، تحمل العديد من الأحداث المتفرعة، فخسارة الفنانة مارلين نعمان، التي تجسد دور حنين في المسلسل، لكليتها، وإقدام والدتها على التبرع بكلية، هما أمران بالأهمية ذاتها، وخسارة الممثل اللبناني وسام فارس، كل أمواله بسبب القمار، هي قضية مختلفة، وحالة الطلاق، والرغبة في شعور الأمومة، كلها قضايا حملها المسلسل في حلقاته الأولى، وليس "فقد النسب" فقط.

أكدت ندين جابر أن المسلسل لا ينتهي، إلا بإنتهاء المشهد الأخير منه، وأن أحداثه هي ترجمة للواقع حرفياً، فلا حكم عليها قبل التحقق، وللإيضاح السرقة هي نقل نص حرفياً، كان قد عُرض سابقاً في التمثيل والسيناريو، وليس في الفكرة، وإلا فكنا قلنا إن "تشيللو" مسروق من "Indecent Proposal"، و"لو" مسروق من "Unfaithful"، والعديد من الأفلام التي أخذت من فيلم "The Sound of Music"، منها فيلم الممثل محمود ياسين والممثلة نجلاء فتحي "حب أحلى من حب"، ولكن يمكننا أن نقول، إن إقتباس فكرة ومعالجتها على طريقة الكاتب الخاصة، تجعل رؤيتها مختلفة ومميزة.

ندين جابر مبدعة، وتتألق من مسلسل إلى آخر، لهذا السبب نرى أن أعين الحساد تلاحقها نجاحها، وفي نهاية المسلسل ستصدر بياناً توضيحياً، لكل من إعتدى عليها كلامياً، ونقول إنها لم تخطئ لترجم بحجر.