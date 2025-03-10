أحمد الفيشاوي يتحدث عن إبنته ويثير الجدل: "أنا بقيت جد"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن إبنته لينا، التي نادراً ما يتحدث عنها، وأثار الجدل حول إمكانية إنجابها طفلها الأول.



وقال أحمد الفيشاوي: "أنا بنتي عندها 23 سنة وبقيت جدّ. بنتي عندها 23 سنة خلّفت"، لتسأله مجدّداً: "هي خلّفت؟"، ليجيبها: "أيوة وممكن أي بنت عندها 15 سنة تخلّف، قصدي أنا بقيت جد من زمان يعني".

لتعيد الإعلامية أميرة بدر السؤال عليه مرة أخرى خلال لقائه بها في برنامج "أسرار": "بس هي مخلّفتش؟"... ليردّ عليها: "بيقولوا معرفش، بهزّر بهزّر، أنا ممكن أبقى جد سنّي يسمح لي أنا خلفت صغير".

وعن أزمة إعترافه بأبوتها، قال أحمد: "وقتها كنت زعلان ومكتئب وحاسس إن اشمعنى أنا سايبين الدنيا كلها وجايين عليَّ، بس أبويا مشهور وأمي مشهورة وأنا كنت ابتديت أمثّل، بس كنت في حالة تعيسة وكانت مرحلة صعبة على حد عنده 23 سنة".