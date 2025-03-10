ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن إبنته لينا، التي نادراً ما يتحدث عنها، وأثار الجدل حول إمكانية إنجابها طفلها الأول.
وقال أحمد الفيشاوي: "أنا بنتي عندها 23 سنة وبقيت جدّ. بنتي عندها 23 سنة خلّفت"، لتسأله مجدّداً: "هي خلّفت؟"، ليجيبها: "أيوة وممكن أي بنت عندها 15 سنة تخلّف، قصدي أنا بقيت جد من زمان يعني".
لتعيد الإعلامية أميرة بدر السؤال عليه مرة أخرى خلال لقائه بها في برنامج "أسرار": "بس هي مخلّفتش؟"... ليردّ عليها: "بيقولوا معرفش، بهزّر بهزّر، أنا ممكن أبقى جد سنّي يسمح لي أنا خلفت صغير".
وعن أزمة إعترافه بأبوتها، قال أحمد: "وقتها كنت زعلان ومكتئب وحاسس إن اشمعنى أنا سايبين الدنيا كلها وجايين عليَّ، بس أبويا مشهور وأمي مشهورة وأنا كنت ابتديت أمثّل، بس كنت في حالة تعيسة وكانت مرحلة صعبة على حد عنده 23 سنة".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يتحدث عن إبنته ويثير الجدل: "أنا بقيت جد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.