منى زكي تحتفل بعيد ميلاد يسرا بطريقة لافتة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية منى زكي، بعيد ميلاد زميلتها الممثلة يسرا، وذلك عبر حسابها الرسمي.

وشاركت منى متابعيها عبر خاصية الستوري على صفحتها الرسمية، صورة ليسرا وأرفقتها بتعليق هنأتها فيه بعيد ميلادها، إذ كتبت منى في تعليقها: "كل سنة وانتي طيبه يا ملكة القلوب، كلنا بنحبك".

وعلى صعيد آخر، كانت منى قد شاركت متابعيها صورة جديدة لها، كشفت من خلالها عن توترها أثناء سيرها في الشارع، بسبب انتشار إعلانات مسلسلات رمضان.

وكتبت منى زكي، في تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر خاصية الستوري: "صباح الخير بشوف البلبوردر للأعمال الرمضانية في الشارع وبيجيلي توتر وضربات قلب سريعة مع إني مليش شغل من الأعمال دي، ربنا يكرم الجميع ومبروك لكل الناس وإن شاء الله خير".

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