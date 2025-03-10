شكرا لقرائتكم خبر عن بين الكوميديا ولحظات البكاء.. تألق أزواج نجمات مسلسل إخواتي الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بجانب نجمات مسلسل إخواتي، تألق عدد من النجوم الذين جسدوا دور أزواجهن، رغم أن بعضهم ظهر ضيف شرف في مشاهد معدودة، ومنهم النجم محمد ممدوح، بشخصية "عابدين"، إذ حظى على انتباه المشاهدين لتمثيله المرن الذي يدخل للقلب قبل العقل بسرعة الصاروخ.

النجم الشهير بـ "تايسون" قدم درسًا في الرومانسية ضمن أحداث المسلسل، ونجح في خلق طريق له داخل الحبكة الدرامية مختلف عن كل من يشاركونه العمل، فهو الشخص الذي لجأته له حب حياته روبي "أحلام" لتطلب منه طلبًا مفاجئًا وهو تصريح دفن غير شرعي لزوج شقيقتها "نجلاء"، وسرعان ما استغل الموقف لتحقيق حلم حياته والزواج منها مقابل إتمام استخراج تصريح الدفن.

وبالرغم من حبه الشديد لـ "أحلام" ومحاولاته المستمرة نيل رضاها بكل الطرق، ولكنه لم يتخل أبدًا عن مبادئه والمساس بكرامته، ليطلقها بعد لحظات من عقد القران بسبب إساءتها له، ليعودا بعد ذلك بشروطه بعد أداء تمثيلي عظيم في وصف حبه لها في مشهد جمعه مع حاتم صلاح "فرحات" وعلى صبحي "هشام" على المقهى، ليتغزل فيها وكأنها حلم طال انتظاره لسنوات طويلة، وسرعان ما يضيف من البيت شعرًا في وصله غزل لها بعد عودته للمنزل، قائلاً: "ده أنا بحبك، أقسم بالله العظيم بحبك حب، أنا ربنا مخلقنيش أحلى راجل في الدنيا، ولا أغني راجل والحمد لله على الستر يعني، وجايز موضوع القبول دا مش عندي أوي يعني، بس وعزة وجلالة الله أنا أجدع راجل هتشوفيه في حياتك، هحطك جوا عنيا.

لتنتهى قصة الحب التي طالت في خيال عابدين لسنوات طويلة واستمرت لبضع ساعات في الواقع، بوفاته في ليلة الدخلة، وهو ما شكل صدمة كبيرة لـ "أحلام" التي قد لان قلبها امام مشاعر "عابدين" الجياشة.

كما تألق الممثل حاتم صلاح في دور "فرحات" زوج "ناهد" المدمن لمخدر الحشيش، ورغم مساوئه الكثيرة، إلا أنه يحب زوجته بشدة، وهو ما يتضح في مشهد استرضائه لها حتى لا تتركه بعدما هددته بأنها ستطب الطلاق بسبب تصرفاتها الخاطئة.

حاتم صلاح قدم أداء متوازنا في المسلسل، تنوع بين الكوميديا ولحظات البكاء وأيضا الرومانسية، وكذلك الفنان على صبحي الذي يجسد دور "هشام" موظف الآثاء الذي يحب مهنته ويرفض بيع آثار بلده، ويشعر بارتباط شديد مع المصريين القدماء ويصفهم بأجداده، كما أنه شديد الحب لزوجته "سهى"، مقدما أداء مقنعا بشكل هاديء، وسيصبح بصمة خاصة في مشواره الفني.

ورغم ظهوره في الحلقة الأولى فقط، فيما ظهر في نحو 3 حلقات أخرى جثة هامدة، إلا أن الممثل أحمد حاتم الذي يجسد دور زوج "نجلاء" نجح في لفت الأنظار، وكان دوره محوريا ونقطة تحول شديدة في العمل.

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