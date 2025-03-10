شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الشرنقة الحلقة 12.. مواعيد العرض حصريًا على Watch it والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود، اليوم الانثنين الساعة 11 مساء حصريًا على منصة Watch it، حيث يعد أحدث إنتاجاتها الأصلية، ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل الشرنقة بعد كشف ضابط الأموال العامة عمر عياد (على الطيب)، تأثير الدواء الذي كان يتعطاه حازم النشار (أحمد داود)، حيث تسبب في حالة كبيرة من النسيان لدرجة أن دنيا (سارة أبي كعنان)، غيرت اسمه من حازم إلى إيساف دون أن يدري.

وخلال الحلقة الحادية عشر من مسلسل الشرنقة خطط أنور(محمد عبده)، ودنيا، للتخلص من محسن مرجان (صبرى فواز) وحازم النشار ليخلو لهما الجو للاتجار في المخدرات مع الروسي، كما كشف دنيا للروسي المادة مخدرة التي تم تحضيرها في المعمل الخاص بهم، ثم اكتشف أن إيساف يعمل مع الشرطة، ولا بد من استغلاله في توصيل المعلومات التي يريد توصليها، وهذه الطريقة التي تروج للصنف الجديد،.

مسلسل الشرنقة الحلقة 12قصة مسلسل الشرنقة

يسلط مسلسل الشرنقة الضوء على قضايا التهرب الضريبي وغسيل الأموال في تجارة السلاح والمخدرات، من خلال حازم المحاسب في احدى الشركات ويكتشف العديد من الأمور التي تقلب حياته تماماً .

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة يعرض حصرياً على watch it، ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

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