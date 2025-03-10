شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الشرنقة الحلقة 12.. مواعيد العرض حصريًا على Watch it والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالإثنين، 10 مارس 2025 02:30 م
تعرض الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود، اليوم الانثنين الساعة 11 مساء حصريًا على منصة Watch it، حيث يعد أحدث إنتاجاتها الأصلية، ضمن مسلسلات رمضان 2025.مسلسل الشرنقة الحلقة 12
وخلال الحلقة الحادية عشر من مسلسل الشرنقة خطط أنور(محمد عبده)، ودنيا، للتخلص من محسن مرجان (صبرى فواز) وحازم النشار ليخلو لهما الجو للاتجار في المخدرات مع الروسي، كما كشف دنيا للروسي المادة مخدرة التي تم تحضيرها في المعمل الخاص بهم، ثم اكتشف أن إيساف يعمل مع الشرطة، ولا بد من استغلاله في توصيل المعلومات التي يريد توصليها، وهذه الطريقة التي تروج للصنف الجديد،.
يسلط مسلسل الشرنقة الضوء على قضايا التهرب الضريبي وغسيل الأموال في تجارة السلاح والمخدرات، من خلال حازم المحاسب في احدى الشركات ويكتشف العديد من الأمور التي تقلب حياته تماماً .أبطال مسلسل الشرنقة
مسلسل الشرنقة يعرض حصرياً على watch it، ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.
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