شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي يحتفي بالفن والإبداع المصري والان مع تفاصيل الخبر

ما بين السطور ووسط صورة جمالية ومشاهد إبداعية، حرص المخرج محمد شاكر خضير، والمؤلف مهاب طارق، على الاحتفاء بالفن والإبداع المصري، في كثير من مشاهد مسلسل إخواتي، حيث تم توظيف هذه المشاهد دون الشعور بأنها مشاهد مقحمة على الدراما في المسلسل.

ومن بين ذلك الاحتفاء الدرس الذي منحه "فرحات" حاتم صلاح لزوجته في المسلسل كندة علوش "ناهد" في فن الاستماع، حيث كان يستمع لحفل الست أم كلثوم ضمن وتحدث معها عن قيمة كوكب الشرق، وحلمه المستحيل بأن يكون من بين حضور حفلات الست، والتغني بسحرها الخاص على المسرح في حفلاتها الغنائية.

المطربة شيرين عبد الوهاب كان لها نصيب كبير أيضًا من الاحتفاء بفنها ومنحها لقب صوت مصر، إذ شهدت الحلقة الرابعة من المسلسل، عرض أغنيتها "كلام عينيه"، والتي تزامنت مع مشهد شراء "عابدين وهشام وفرحات" لوجبات من المطعم لزوجاتهم "سهى وناهد ونجلاء" في محاولة لإرضائهم بعد يوم طويل من المشادات والمناوشات.

كما تردد على لسان بطلة المسلسل نيللي كريم والتي تلعب دور "سهى"، حيث تؤكد دوما أنها لا تستطيع العمل وخياطة الملابس، وإلا وهي تستمتع لصوت صوت مصر شيرين عبد الوهاب في الحلقة السادسة، حيث طالبت من صاحب العمل منحها سماعة لتستمتع بالأغنيات أثناء عملها.

حرص المخرج شاكر خضير على منح الأجيال الجديدة التي تشاهد المسلسل لمحة من لمحات الفن المصري والتعريف بفرقة من أهم الفرق الاستعراضية الغنائية في مصر وهي فرقة رضا، إذ انتهت الحلقة السادسة بأغنية لفرقة رضا الشهيرة "حلاوة شمسنا" تزامناً مع انتهاء الأحداث وفتح "نجلاء" شنطة ملابسها التي تخفي فيها بدلة الرقص والتي كانت ترتديها أثناء عملها القديم بإحدى فرق الفنون الشعبية، واكتشاف روبي "أحلام" للحقيبة التى تحتوى على آلاف الدولارات والتي قد تركها أحد الركاب في سيارتها التي تعمل عليها.

تزينت أيضًا الحلقة السابعة من مسلسل إخواتي، بأغنية الكينج محمد منير "شبابيك" تزامناً مع وصول النجمة كندة علوش "ناهد" إلى أحد دور الأيتام لتبني طفل بعد علمها بمرضها بالعقم، وسرعان ما صدمتها مديرة الدار بعدم تمكنها من التبني في حال طلاقها من زوجها "حاتم صلاح – فرحات".

الاحتفاء بإبداع فنانين كبار امتد أيضا إلى الطرب الشعبي، إذ ترددت أغنية عبد الباسط حمودة "الجو هادى خالص" و"بحلم" للمطرب الشعبي الراحل حسن الأسمر في الحلقة الثامنة من المسلسل.

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