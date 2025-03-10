هذا ما يميز طبخ أحلام برأيها!

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة الإماراتية أحلام عن طبخها والسبب الذي يجعله مميز.

وقالت أحلام خلال لقائها في بودكاست "على طاولة منى" مع الشيف منى موصلي مؤكدة أن سفرتها دائماً عامرة: "لانها تنطبخ من القلب وليس بالأيدي، لأن إذا كنت تحب الناس تطبخين من قلبك. وأنا فيني طبع غريب وهو أني أغازل أكلي خلال تحضيري للأطباق، واتغزل بالأواني والخضروات والبهارات كل أكلي حلو وخاصة كل ما يتعلق بالأسماك".

وعن سبب نجاح زواجها الذي إستمر 25 عاماً قالت: "الاحترام هو اساس استمرار الحب وعلاقتها الزوجية لمدة 25 سنة، إضافة الى التفاهم والحب وتقبل الأشياء بين الزوجين ليستمر الحب".

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