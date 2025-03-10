ميرنا وليد - بيروت - مازحت الممثلة المصرية جيهان الشماشرجي الجمهور بمنشور لطيف وذلك إثر مشاركتها في مسلسل "إخواتي".

وكتبت جيهان كنوع من التعبير عن الإعجاب بالعمل مع المخرج محمد شاكر خضير: "رمضان اللي فات قلت لأمي تدعيلي المسلسل اللي جاي يكون مع محمد شاكر خضير... واللي نفسه في حاجة يا شباب يكلّم الحاجة".

وتشارك جيهان الشماشرجي في مسلسل "إخواتي"، حيث تعاني أربع شقيقات من رهاب اجتماعي في التعامل مع الجنس الآخر، ويسعين إلى تحقيق أحلامهن الخاصة، وسط تحديات الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأسًا على عقب، بعد مقتل زوج إحداهن، كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها، للبحث سويًا عن حل لإبعاد تهمة القتل عنها، وتتوالى الأحداث.

المسلسل من بطولة الممثلات نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي ومجموعة من الممثلين، تأليف مهاب طارق ومن إخراج محمد شاكر خضير.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشاركتها بـ "أخواتي".. جيهان الشماشرجي تمازح الجمهور بمنشور لطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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