فيلم "لاباتا ليديز" يكتسح جوائز آيفا 2025

ميرنا وليد - بيروت - حصد الفيلم الكوميدي الهندي "لاباتا ليديز" (عروستان ضائعتان) للمخرجة كيران راو 10 جوائز في حفل الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي (آيفا) لعام 2025، بينها أفضل فيلم وأفضل إخراج. تدور أحداثه حول عروستين يتم تبادلهما بالخطأ خلال رحلة بالقطار، متناولًا قضايا الأبوة والنوع.

تميز الفيلم عن النمط السائد في بوليوود، الذي يعتمد على الغناء والرقص والميلودراما، وفاز أيضًا بجوائز أفضل قصة وسيناريو وممثلة رئيسية. أقيم الحفل في جايبور، بمشاركة نجوم مثل شاروخان وشاهد كابور، فيما تألقت نجمات مثل مادوري ديكسيت وكاترينا كايف بأزيائهن على السجادة الخضراء.

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