نوال الزغبي تكشف عن جديد ألبومها.. المفاجآت مستمرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن مستجدات ألبومها الجديد عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، مؤكدةً أن الألبوم سيضم الآن 7 أغنيات بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق عن انتهائها من تسجيل 6 أغنيات. وأضافت الزغبي أن العمل سيشمل مزيجاً من الأغنيات المصرية واللبنانية، معبرةً عن حماسها الشديد لهذا الإصدار المنتظر.

وتواصل النجمة اللبنانية تأكيد مكانتها كإحدى أبرز نجمات الغناء في العالم العربي بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال العام الماضي، حيث قدمت أغنيتي “من باريس” و”فخامة معاليك” والتي حققتا نجاحات واسعة على مختلف المنصات. وتستعد الزغبي لتقديم ألبومها الجديد الذي يبدو أنه سيكون من أبرز إصدارات هذا العام.

وفي سياق آخر، أعلنت نوال الزغبي عن استعدادها لإحياء حفل ضخم في بيروت بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث سيلتقي جمهورها في “Quora Beirut” يوم ثالث أيام العيد. وأضافت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “لأن لبنان ما بيلبقلو إلا الفرح والأعياد، ناطرتكن تا نعيد سوا ببيروت بثالث يوم عيد الفطر المبارك بـQuora Beirut كونوا كتار اشتقتلكن”.

تأتي هذه الخطوة ضمن حالة من النشاط الفني الكبير التي تعيشها نوال، حيث أطلقت مؤخرًا أغنية “يا حبايب” الخاصة بشهر رمضان، التي حققت انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي بفضل كلماتها العاطفية وأدائها المميز.

إضافة إلى ذلك، تحل نوال الزغبي ضيف شرف على برنامج “رامز إيلون مصر” الذي تم تصويره في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث نالت إطلالتها إشادات واسعة من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نوال الزغبي تواصل إثبات نفسها كواحدة من أبرز الأسماء في الساحة الفنية العربية، وتستمر في تقديم أعمال مميزة تلامس قلوب محبيها.