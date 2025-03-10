والد ميغان ماركل في أعنف هجوم على ابنته بعد عرض برنامجها الجديد على نتفلكس… اعرف السبّب

أعرب توماس ماركل البالغ من العمر ثمانين عامًا عن خيبة أمله بشأن أحدث مسلسل لابنته ميغان على نتفلكس بعنوان With Love, Meghan.

وفي مقابلة صريحة مع صحيفة “ميل أون صنداي”، اتّهم توماس ميغان بـ “التّظاهر أمام الكاميرات” ومحاولة الحفاظ على مكانتها العامّة بشكل مفرط. وجاءت تعليقاته بعد تصريح ميغان في برنامج ميندي كالينج إذ قالت: “من المضحك أيضًا أنّك تستمرين في قول ميغان ماركل. أنت تعرفين أنّني دوقة ساسكس الآن.”

وتدور نقطة التّوتر الرّئيسيّة بين الأب وابنته حول قرار ميغان الابتعاد عن اسم عائلة ماركل. وبحسب توماس، فإنّ هذا القرار خيّب آمال جدّة ميغان الرّاحلة بشدّة التي “كانت تحبّ ميغان كثيرًا”.

وقال لصحيفة “ميل أون صنداي”: “كانت والدتي فخورًا بأنّها تّحمل اسم ماركل. وأنا كذلك أيضًا. لم تواجه ميغان أيّة مشكلة مع اسم ماركل حتى التقت بالأمير هاري”.

كما تناول توماس تصوير طفولة ميغان في العرض وتحديدًا فكرة أنّها كانت طفلة “مفتاح المنزل”. أبدى عدم موافقته على هذا الادّعاء على مضض، متذكّرًا أنّه كان يذهب ليأخذها من المدرسة بنفسه كلّ يوم أو يرسل سيارة للقيام بذلك إذا كان مشغولًا. وأشار إلى أنّ المال لم يكن مشكلة على الإطلاق في منزلهم وأنّهم كانوا يتناولون العشاء في الخارج في كثير من الأحيان.

لقد واجه مسلسل With Love، Meghan، موجة من المراجعات السّلبية منّذ إطلاقه. وتعرّض العمل المكوّن من ثمانية أجزاء الذي تظهر فيه ميغان وهي تطبخ مع أصدقائها المشاهير وتقدّم نصائح الاستضافة، لانتقادات شديدة من قبل النّقّاد بسبب افتقاره إلى الجوهر. وصفت إحدى المراجعات في صحيفة الجارديان الفيلم بأنّه “فيلم حشو غبي لأسلوب حياة”، وانتقدت محتواه “غير المجدي”. أعطت صحيفة التلغراف الفيلم نجمتَين فقط، ووصفته بأنه “مجنون” و”تمرين في النّرجسيّة”.

وتعرّض المسلسل أيضًا لانتقادات بسبب عدم ملامسته للجمهور المستهدف. وأشارت ديان نيلمز، الرئيسة السابقة لبرنامج ITV Daytime، إلى أنّ هذا المفهوم أصبح قديمًا، مشيرة إلى أنّ الشابات يتّجهن الآن إلى منصّات التّواصل الاجتماعيّ مثل “تيك توك” ويوتيوب للحصول على نصائح حول نمط الحياة، بدلًا من البرامج التّلفزيونيّة التّقليديّة.

كما أثارت علامتها التّجارية الجديدة As Ever التي أطلقتها ميغان الكثير من الجدل. وتعرّض شعار العلامة التّجارية لاتّهامات بالسّرقة الأدبيّة من قبل عمدة بلدة صغيرة في مايوركا، الذي أشار إلى أوجه التّشابه بين تصميم ميغان وشعار البلدة الذي يعود إلى القرن الرّابع عشر.

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ورغم الانتقادات، اعترفت ميغان بارتكاب “أخطاء” لكنّها تظل متفائلة، مشيرة إلى أنّها “تتعلم كل يوم”. يتعين علينا أن نرى كيف سيتطوّر عرضها وعلامتها التّجاريّة وما إذا كانت قادرة على التّغلّب على ردّ الفعل العنيف من الجمهور الذي تواجهه حاليًّا.