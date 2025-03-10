في رسالة مؤثّرة.. أصالة نصري تحتفل بـ “العريس القادم” في عائلتها.

إحتفلت الفنّانة السّوريّة أصالة نصري بعيد ميلاد نجلها الأكبر خالد الذّهبي مشيدةً بحنانه وأخلاقه العالية و”شطارته” ،كاشفةً أنّه سيدخل القفص الذّهبيّ قريبًا.

بهذه المناسبة، نشرت أصالة عبر “إنستغرام” صورة جمعتها بـ “لودي” -كما تُحبّ أن تسمّيه- أكّدت فيها أنّه يتمتّع بأطيب قلب في العالم وبروحٍ مفعمة بالفرح والمحبّة والحنان.

وأضافت أصالة أنّ “لودي” هو الأخ الكبير النّاصح والمُحبّ والحكيم والنّاجح بعمله المهنيّ الذي يحرص ضعلى تطويره بطريقة عبقريّة.

وكشفت أصالة أنّ نجلها بات شابًّا ويفكّر في أن يُقدم على خطوة الخطوبة وأنّها تشجّعه على ذلك، متمنّيةً أن يحقّق جميع أحلامه وأن يكون دائماً السّند لأشقّائه.

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نذكر أنّ منشور أصالة لاقى تفاعلًا كبيرًا من مُتابعيها الذين حرصوا على كتابة أجمل عبارت التّهاني والتّمنّيات بالتّوفيق لنجلها.

كما نذكر أن خالد الذّهبي سبق أن شارك كممثّل في فيلم “الحريفة”، الذي جمعه بالممثّلين: نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، أحمد حسام ميدو، كزبرة وبيومي فؤاد وغيرهم والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف عبد السّيّد.