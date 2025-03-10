شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوي يوجه نصيحة للمخرج محمد سامى بشأن مسلسل سيد الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الناقد الفني طارق الشناوي على انتقادات مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، وتشابهه مع جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان، وإخراج محمد سامى، حيث أكد أن محمد سامي عنده عالم خاص وتوليفة وطبخة، وهو بيجيد صنعها، وحتى الآن عامل رواج جماهيري في الشارع، سواء كان عمرو سعد ومحمد رمضان، وأحمد السقا، وأمير كرارة، بيعمل نفس التوليفة، وهو مش تقليد لرمضان، ده العالم بتاع سامي.

فيما وجه طارق الشناوي نصيحة للمخرج محمد سامي قائلاً: "نصيحة منى قبل أن يصل الجمهور إلى مرحلة التشبع يجب أن تنتقل إلى دائرة درامية أخرى أو تعيد صياغة بعض العناصر الدرامية في الوصفة أو الطبخة اللي بتعملها كل سنة".

يشار إلى أن مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي على، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي، وإخراج محمد سامي.

مسلسل سيد الناس تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس" يدخل السجن بدلاً من والده، ويخرج ليجد كل عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.