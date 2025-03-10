شكرا لقرائتكم خبر عن دانا حلبي زوجة محمد رجب الجديدة.. مطربة وممثلة لبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنانة اللبنانية دانا حلبي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب كشف الفنان محمد رجب لأول مرة تفاصيل زواجه من دانا الحلبي لمدة عام ونصف، وذلك خلال استضافته من برنامج رامز إيلون مصر، الذي يقدمه رامز جلال، وفى خلال التقرير التالية يرصد ”الخليج 365” خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة دانا حلبى.



دانا حلبي مع محمد رجب ومؤلف ومخرج مسلسل مشوار الونش

- دانا حلبى مغنية لبنانية قدمت العديد من الأغاني أبرزها أنا دانا، بص عليا، الورد الجوري، مية مية، حمودى، أنا الأصل، عشمتنى.

- بعد ذلك اتجهت للتمثيل وقدمت في الدراما العديد من الأعمال منها الحرملك، ببساطة 2، العين بالعين مع سيرين عبد النور ورامي عياش، وكوبرا، وفي السينما شاركت في المهراجا، وفلفل أبيض، وبغمضة عين.

- وبعدها خاضت تجربة التمثيل في مصر عبر مسرحتين خلال العامين الماضيين الأولى هابى نيو ير، وعائلة تس للنجم بيومى فؤاد.

- وتعاون دانا حلبى مع محمد رجب بمسلسل مشوار الونش، وقدمت خلال أحداث العمل دور زوجته، وشارك بجوار محمد رجب ودانا في البطولة كل من ميرهان حسين، محمود عبد المغنى.

- وأخيرًا تشارك دانا حلبى فى بطولة مسلسل محمد رجب الجديد الحلانجي التى يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر شارك محمد رجب خلال دراما رمضان الماضى كضيف شرف فى مسلسل الحشاشين حينما جسد شخصية أمير القلعة الذى استضاف الحشاشين، قبل أن يقوموا بالاستيلاء عليها وطرده منها لتكون مقراً لهم فيما بعد وعلى مدار قرون.

ويخوض محمد رجب منافسات دراما رمضان 2025 بمسلسل الحلانجى والذى يشارك فى بطولته عبير صبري، أيتن عامر، دانا حلبي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، هالة فاخر، سامح الصريطي، يوسف وائل نور، إبراهيم السمان، أحمد عبد الله محمود، عمرو رجب، إسماعيل شرف وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام وإنتاج ممدوح شاهين.