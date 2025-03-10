شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه يحتفلون بانتهاء تصوير آخر المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

انتهى أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه، للنجمة ياسمين صبرى من تصوير آخر مشاهد العمل، اليوم وذلك بالتزامن مع عرض حلقاته على قناة أبو ظبي، وقبل انطلاق عرضه على قناة ON فى النصف الثانى من رمضان.

واحتفلت كل من المنتجة مها سليم والفنانة ياسمين صبري والفنان نيقولا معوض والمخرجة شيرين عادل بانتهاء التصوير وتقطيع التورتة، خاصة بعد النجاح الذى حققه العمل أثناء عرضه فى النصف الأول على قناة أبو ظبي، حيث نال العمل إشادات واسعة من حيث الأداء التمثيلي لكل فريق العمل وجودة الإخراج والصورة والسيناريو.

مواعيد عرض مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه، على قناة أبو ظبي ومنصة adtv، في النصف الأول من شهر رمضان، ويعرض فى النصف الثاني من رمضان حصرياً على قناة ON.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطة

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.