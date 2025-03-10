شكرا لقرائتكم خبر عن هدى الأتربي: شايفة نفسي ممثلة مش نجمة إغراء وقنبلة الجيل لقب من الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة هدى الأتربى محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، وذلك بعد ظهورها ضيفة في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة.

وإليكم أبرز التصريحات هدى الأتربى هما كالآتى:

- في ناس كتير شكل وحلاوة وجسم، وأرى أن التريند هو شيء له علاقة بانتظار الناس لشيء ما وأنت تقدمه لهم.

- التريند بيبقى جاي من فكرة أن تقدم للناس شيئًا وتغذي عندهم شيء ينتظروه أو يريدون تغذيته.

- أنا شايفة نفسي ممثلة مش نجمة إغراء، وأرفض هذا التصنيف.

- فرحانة لما ناس بجد لما يوقفوني في الشارع وهم عندهم 18 و20 سنة ببقى في منتهى السعادة.

- النسبة إلى الفنانة التي أتمنى أن أصبح مثلها يسرا ومنة شلبي ومنى زكي.

- مثلي الأعلى، نيللي كريم وهند صبري، ومثلي الأعلى في التمثيل والإحساس أمام الكاميرا نبيلة عبيد.

- قنبلة الجيل لقب من الناس وأنا ما طلعتش تريند علشان شكلي وجسمي.

- ليه دلوقتي الشكل والجسم ضد نجومية الست مع إن زمان كان الشكل والجسم أساس علشان الست تكون نجمة، ليه الحلاوة دلوقتي اتهام.

جدير بالذكر أن الفنانة هدى الأتربى تشارك فى موسم رمضان خلال مسلسل العتاولة 2 بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، أمير صلاح الدين، أميرة الشريف، لمى كتكت، مدحت تيخة ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى.

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل العتاولة في إطار من الدراما الشعبية المليئة بالصراعات والإثارة؛ حيث الأخوان نصار وخضر الخارجان عن القانون بممارسة السرقة والنصب؛ حيث ورثا ذلك عن والدهما، ولكن حياة نصار تتغير تماماً بعد ظهور حنة الفتاة الإسكندرانية التي يقع في حبها، وبدَورها تحاول إبعاده عن حياة الجريمة، ولكن شقيقه خضر والظروف القاسية التي يعيشها، تقف حائلاً دون بدء حياة جديدة.