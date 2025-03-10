مي عمر تكشف مفاجآت عن إش إش.. وتوضح سر رشاقتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 01:23 مساءً - كشفت الفنانة مي عمر عن مفاجآت جديدة عن مسلسلها الرمضاني "إش إش"؛ كما أوضحت سر رشاقتها.

مي عمر تكشف مفاجآت عن إش إش

بعد تصدر مسلسلها "" ترند مواقع التواصل الإجتماعي؛ كشفت الفنانة مي عمر من خلال تصريحات لدى برنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية" عن مفاجآت في المسلسل، حيث قالت: "السنة الماضية عملنا "نعمة الأفوكاتو" والحمد لله نجح نجاح كبير، فكان الهدف أننا أزاي نعمل حاجة مختلفة تمامًا".

وأكملت: "فمن هنا جت فكرة "إش إش"، وإش إش ونعمة هما بجد شخصيتان مختلفتان تمامًا، حتى في شكل الجسم هما بجد مش شبه بعض ولا في طريقة الكلام ولا المشي ولا أي حاجة، ودا الحلو في الموضوع ودا اللي كان مقصود أننا نقدم شخصية مختلفة تمامًا عن اللي أتقدم قبل كدا".

وعن إثارة المسلسل لكثير من الجدل، ردت مي عمر قائلة: "لم أستغربه لأن فكرة المسلسل لما حد يسمعها لأول مرة ممكن تكون شوية جدلية لحد ما الناس تتفرج وتفهم إيه طبيعة العمل إن فيه دراما بجد وموضوع بجد يناقشه، وبدأ الفيدباك كله يكون بشكل إيجابي".

كما تحدثت مي عمر عن إحساسها بوجود مسلسل آخر لزوجها محمد سامي وهو "سيد الناس" ينافس أيضًا مسلسلها في رمضان هذا العام، قالت: "لما محمد كان بيعمل مسلسل وأنا بقدم مسلسل مع حد تاني، الحقيقة أنا دائمًا بكون عايزة مسلسله هو اللي ينجح أكثر، ولكن في رمضان الحالي كان كل همي إن المسلسلين يكونوا التوب، أيا كان من الأول والثاني، والحمد لله تحقق ونتصدر قائمة المشاهدات منذ 3 أيام".

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مي عمر تكشف استعدادتها لـ "إش إش" وسبب رشاقتها

كما كشفتعن استعدادتها لدور "" حيث قالت: "أنا خسيت أو رجعت للطبيعي بتاعي، لأني في نعمة كنت تخنت شوية، لأن الدور راقصة فلازم البنت تكون رفيعة، وقبل المسلسل لم أكن أجيد الرقص وفضلت 6 شهور أتعلم"، موضحة أن أكثر شيء جذبها في الدور كونها راقصة تنتمي لعائلة من الراقصات؛ لكنها ترفض مجتمعها، قائلة: "أكثر شيء جذبني في الدور أن الشخصيةأو شروق راقصة ومامتها وخالتها وجدتها رقاصة مولودة في عالم راقصات؛ لكنها رافضة مجتمعها ونفسها تشتغل في عمل ثاني، هي بتأخذ كورسات إنجليزي وعندها طموح أنها تشتغل كول سنتر؛ لكن في النهاية لما حصل لها عقبة فهي متربية في هذا العالم، وتأثرت بشكل كبير جدًا به حتى في طريقة لبسها وكلامها وردودها".

وأكملت: "كان ممكن تتغير لو الحياة أعطتها هذه الفرصة، حتى الموقف اللي حصلها مع "مختار – محمد الشرنوبي" بسب أنها راقصة مع أنها لا تستحق ما حدث معها، فالمسلسل يناقش أيضًا أنه ليس من الضرورة الحكم على الأشخاص من الخارج دون معرفة شخصيتهم الحقيقية".

وعن الأغاني التي تم عرضها في المسلسل؛ قالت مي عمر: "الأغاني حلوة جدًا ومعانا أهم مطربين الغناء الشعبي في الوطن العربي، وعاملين جو حلو أوي في المسلسل"، وعن سر رشاقتها، قالت مي عمر: "مفيش أي حاجة في الدنيا بتخسس غير أنك تقفلى فمك، يعني معقول هفضل أكل كتير وبعدين أشرب المشروب السحري أخس، مفيش حاجة كدا".

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مسلسل "إش إش"

يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وحمدي هيكل. وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

والمسلسل يغوص في عوالم الرقص الشرقي والأجواء الشعبية المرتبطة به، وما يُحيط بهذا العالم من كواليس وقصص وحكايات تنتقل من الخيال إلى الشاشة خلال شهر رمضان 2025، حيث تدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي ويرصد العالم المخفي لهذه المهنة وكيف انتقلت من جيل إلى آخر، عبر إلقاء الضوء على حياة "إش إش" التي كانت تنتظر حياة أخرى.

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