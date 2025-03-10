هدى الأتربي تفاجئ الجميع بتصريح غير متوقع عن الفنانة زينة وما فعلته في التصوير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 01:23 مساءً - كشفت الفنانة هدى الأتربي عن كواليس مشهد تقليد الفنانة زينة لها في الجزء الأول من مسلسل "العتاولة"، موضحة ما فعلته الأخيرة في التصوير.

هدى الأتربي تعلق على تقليد زينة لها في "العتاولة 1"

حلَّت الفنانة هدى الأتربي ضيفة الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "النهار"، وخلال الحلقة كشفتعن كواليس مشهد تقليدلها في "العتاولة 1"؛ حيث قالت: "قعدنا نضحك إحنا موتنا من الضحك، أولاً دا ارتجال منالمشهد لم يكن موجود أصلاً".

وأكملت هدى الأتربي: "بس المشهد اتخلق من أنه كان مكتوب حلو جداً، وصف المشهد أن "دينا" تدخل تتحدث مع نصار من دون الالتفات إلى "حنة – زينة"، وأن أتجاهل وجودها، ولكن شخصية "حنة" بتغير عليه أوي، فاتخلق منها التقليد ده".

وعن سمات شخصية "دينا" في المسلسل من حيث طريقة الكلام والدلع واللوك؛ ردت هدى الأتربي: "طبعاً دا شيء اتفقنا عليه قبل التصوير واللبس والدلع وهي مين".

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مسلسل "العتاولة2"

"العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمدالسقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده ، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" مشاركة عدد من النجوم الجدد الذين التحقوا بأسرة العمل، ولعل أبرزهم: الفنانة فيفي عبده التي تجسِّد شخصية "شديدة"، وهي سيدة أعمال ثرية، وتربطها علاقة صداقة بـ أحمدالسقا وطارق لطفي ويستشيرانها في العديد من الأمور. وأيضاً الفنانة ثراء جبيل التي تجسِّد شخصية زوجة خضر (طارق لطفي) حيث تبدأ أحداث الجزء الثاني وهما متزوجان.

ومن النجوم الذين تمت إضافتهم على مسلسل "العتاولة 2" الفنانة نسرين أمين التي تلعب شخصية عدولة، وهي عدوَّة قديمة لنصار وخضر، وتعود للظهور مجدداً في حياتهما. هذا بالإضافة إلى الفنانة مي القاضي التي انضمت إلى أحداث الجزء الثاني؛ لتجسيد شخصية فنانة استعراضية تُدعى شوق يدخل معها خضر في علاقة، فيما تشارك الفنانة جومانا مراد بوصفها ضيفة شرف. من الفنانين الجدد على الأحداث: أمير صلاح الدين، لمى كتكت، أميرة الشريف، مدحت تيخة وأيضاً راندا عبد السلام.

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