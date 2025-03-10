هل سيظل جيمس بوند القادم رجلاً؟ صانعو الفيلم يجيبون

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 01:23 مساءً - NO Time to Die هو آخر سلسلة أعمال جيمس بوند عام 2021 التي استمرت على مدار 26 جزءاً، والتي قام ببطولتها لعدة أجزاء النجم دانيال كريغ. ومن وقت أن أعلن كريغ نيته عدم استكمال دور العميل السري في سلسلة الفيلم الشهير، وأصبح ما يشغل بال متابعي العمل من هو البطل القادم، وهل سيكون رجلاً كما هو عهد الفيلم أن العميل السلاي سيكون عميلة سرية؟

بطل جيمس بوند الجديد.. رجل أم امرأة؟

بعد أن تولت شركة Amazon MGM السيطرة الإبداعية على امتياز العميل السري 007 لسلسلة أفلام جيمس بوند، أفادت التقارير أن جيمس بوند القادم سيظل رجلاً وبريطانياً، مما يضع حداً للشائعات حول تبديل جنسية الجاسوس الشهير ونوعه.

ونقلت صحيفة Daily Mail عن أحد المطلعين قوله: "كانت هناك الكثير من الشائعات الخاطئة حول مستقبل بوند. تلتزم أمازون بالحفاظ على روح بوند حية وهذا يعني أنه يجب أن يكون بريطانياً أو من الكومنولث - ويجب أن يكون ذكراً".

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دانيال كريغ وشخصية جيمس بوند

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جيمس بوند أو كما يُعرف أيضاً بـ"العميل 007" هي شخصية خيالية لجاسوس بريطاني أبدعها المؤلف "إيان فلمنغ" في عام 1953. وعبر أول رواية Casino Royal كتب "فلمنغ" عدة روايات وقصص قصيرة من بطولة "بوند" خلال حياته حتى مماته عام 1964، ثم تابع التأليف الأدبي لروايات ومغامرات "بوند" أدباء آخرين. إلا أن شهرة "بوند" الحقيقية تحققت بشكل أساسي عن طريق السينما من خلال أربعة وعشرين فيلماً من إنتاج EON Production، بالإضافة لإنتاجين سينمائيين مستقلين ومسلسل أمريكي مستمد من روايات "فلمنغ". تعاقب على أداء شخصية "بوند" سبعة ممثلين في السلسلة الرسمية لـ"جيمس بوند" وهم: "باري نيلسون"، "جون كورني"، "جورج لازنبي"، "روجر مور"، "تيموثي دالتون"، "بيرس بروسنان" وأخيرًا "دانيال كريغ".

فبعد أن أُختير لأداء شخصية "جيمس بوند"، حققت سلسلة الأفلام أعلى الإيرادات منذ بدايتها، حيث جسد "كريغ" شخصية "جيمس بوند" خمس مرات كانت أولها عام 2006.

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تم عرض الفيلم الأول Casino Royale في 14 نوفمبر 2006، وحقق إيرادات حوالي 595 مليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم، مما جعله الفيلم الأكثر ربحاً لسلسلة "بوند"، وقد استقبله النقاد بشكل إيجابي وحصل "كريغ" على ترشيح لجائزة BAFTA لأفضل ممثل في دور قيادي.

وكان الإصدار الثاني بعنوان Quantam of solace عام 2008. أما الإصدار الثالث لسلسة الأفلام فكان بعنوان Skyfall حيث نال أداء "كريغ" إشادة من النقاد.

كان الجزء الرابع للشخصية بعنوان spectre عام 2015، وحقق رقماً قياسياً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بفضل مشهد استخدم فيه خدعة تفجير استمر لمدة 7.5 ثانية، وكان لها تأثير يعادل 68.47 طن من مادة TNT شديدة الإنفجار.

وعلى الرغم من النجاح الساحق، صرح "كريغ" أن spectre سيكون آخر فيلم يجسد فيه شخصية "جيمس بوند" لدرجة أنه قال إنه يفضل قطع شرايينه من أن يؤدي الدور مرة أخرى بسبب إصابته في الغضروف من الفيلم، لكن قام "كريغ" بعمل الجزء الأخير لسلسلة "جيمس بوند" تحت عنوان No time to die والذي تم عرضه في سبتمبر من عام 2021، بعد أن تم تأجيل عرضه عدة مرات بسبب تفشي وباء كورونا.

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