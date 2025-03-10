8 رموز تعبيرية جديدة ستصل رسميًا إلى هاتفك

ميرنا وليد - بيروت - سواء كان الأمر غمزة وقحة أو راعي بقر مبتسم، فقد يبدو الأمر وكأن هناك بالفعل رمز تعبيري لكل موقف محتمل.

ولكن من المدهش أن هناك الآن المزيد من التصميمات في الطريق.

كشفت شركة Apple عن ثمانية رموز تعبيرية جديدة ستأتي رسميًا إلى أجهزة iPhone كجزء من تحديث iOS 18.4.

في حين أنها متاحة فقط في "الإصدار التجريبي" في الوقت الحالي، يجب طرح هذه الرموز الجديدة للجميع عند إصدار التحديث الكامل في أواخر مارس أو أوائل أبريل.

في التحديث، سيتمكن المستخدمون من إرسال بصمة ملونة أو بقعة أرجوانية زاهية أو علم جزيرة سارك، كما سيكونون قادرين على مناقشة "البستنة" باستخدام الرموز التعبيرية الجديدة للأشجار الخالية من الأوراق والخضروات الجذرية والمجرفة، أو مشاركة جانبهم الموسيقي باستخدام الرمز التعبيري الجديد للقيثارة.

لكن الرمز التعبيري "للوجه" هو الذي أثار الاهتمام الأكبر حيث توافد مستخدمو Apple على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة حماسهم.

كتب أحد المعلقين : "إن الرمز التعبيري للوجه هذا على وشك أن يصبح الأكثر استخدامًا لدي".



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