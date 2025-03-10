هايلي بيبر تسخر من سيلينا غوميز بهذه الطريقة

ميرنا وليد - بيروت - بخطوة إعتبرها المتابعون مستفزة، قامت عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر، زوجة الفنان العالمي جاستن بيبر، بوضع علامة إعجاب على فيديو كانت قد نشرته تيك توكر شهيرة، وتتناول فيه موضوع حول الفنانة العالمية سيلينا غوميز وخطيبها المنتج بيني بلانكو بأسلوب ساخر وتهكمي، وكتبت عليه: "لا استطيع أن أحدد أي صورة هي الأسوأ".

وكان جاستن قد شارك متابعيه عبر صفحته الرسمية، مجموعة صور احتفل من خلالها بعيد ميلاده الـ31.

وظهر جاستن في الصور برفقة زوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر وطفلهما جاك بلوز البالغ من العمر 6 أشهر. ووثق جاستن من خلال الصور لحظات خاصة له كأب من طفله إذ ظهر وهو يرفع ابنه جاك للأعلى، بينما كان هو وهايلي يحدقان فيه بحب.

وبدورها، احتفلت هايلي بعيد ميلاد زوجها، ونشرت مجموعة صور للحظات جمعتها مع جاستن وإبنهما، عبر صفحتها الرسمية، احتفالا بهذه المناسبة.