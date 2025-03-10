ميرنا وليد - بيروت - بمنشور أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كشف الفنان المغربي سعد لمجرد عن عزمه إطلاق عملة رقمية خاصة به.

وشرح سعد لمجرد عن تفاصيل هذه العملة وكيفية الإستفادة منها من قبل معجبيه اللذين يتابعون حفلاته، وقال: "أعزائي المعجبين والمتابعين، أخطط لإطلاق رمز خاص بي، ولكنني أريد القيام بذلك بطريقة مختلفة وليس بالطريقة المعتادة. هدفي هو إنشاء رمز يعود بالنفع حقًا على المعجبين والمتابعين، مع تصميم tokennomics لتقريب المجتمعات من بعضها البعض. أود أن يرتبط بأحداثي وحفلاتي الموسيقية ويقدم لقاءات حصرية لحاملي الرمز. أنا منفتح على الاقتراحات الإبداعية!"

كانت هذه تفاصيل خبر خطوة جريئة من سعد لمجرد في عالم التكنولوجيا وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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