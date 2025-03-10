- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - أطل برينس جاكسون، الابن الأكبر للنجم العالمي الراحل مايكل جاكسون، على السجادة الحمراء في ليلة افتتاح مسرحية MJ: The Musical، وذلك في ظهور نادر له.
ولفت برينس الأنظاء على السجادة الحمراء، إذ ظهر مرتديا بدلة مخططة باللون الأزرق الداكن.
ويحرص ابناء مايكل جاكسون منذ وفاة والدهم، على الابتعاد عن الأضواء، ويظهرون في فعاليات خاصة بهم أو بوالدهم.
ومسرحية "MJ: The Musical" تروي سيرة مايكل جاكسون، الذي تُوفّي في 25 حزيران/ يونيو 2009، وتتحدث عن مسيرته الفنية الإبداعية واستعداده لجولة Dangerous World Tour عام 1992.
كانت هذه تفاصيل خبر ابن مايكل جاكسون في ظهور نادر له بمسرحية عن والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.