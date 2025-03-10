ابن مايكل جاكسون في ظهور نادر له بمسرحية عن والده

ميرنا وليد - بيروت - أطل برينس جاكسون، الابن الأكبر للنجم العالمي الراحل مايكل جاكسون، على السجادة الحمراء في ليلة افتتاح مسرحية MJ: The Musical، وذلك في ظهور نادر له.



ولفت برينس الأنظاء على السجادة الحمراء، إذ ظهر مرتديا بدلة مخططة باللون الأزرق الداكن.

ويحرص ابناء مايكل جاكسون منذ وفاة والدهم، على الابتعاد عن الأضواء، ويظهرون في فعاليات خاصة بهم أو بوالدهم.

ومسرحية "MJ: The Musical" تروي سيرة مايكل جاكسون، الذي تُوفّي في 25 حزيران/ يونيو 2009، وتتحدث عن مسيرته الفنية الإبداعية واستعداده لجولة Dangerous World Tour عام 1992.