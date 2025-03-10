ميرنا وليد - بيروت - تحدث الأمير روبير، عن إبنه الأمير فريرديريك، وقال: "يعرف فريرديريك أنه بطلي الخارق، وهو كذلك بالنسبة للعائلة ولأصدقائنا وللعديد من الأشخاص في العالم.
عندما كان صغيراً كنت واثقاً انني لن أقلق بشأن أحد أولادي، وكنت أعني فريديريك. ثم أثنى على ذكائه وتعاطفه، وأنه يملك إحساساً لا حدود له بالعدالة والإنصاف واللياقة".
وأشار الأمير روبير إلى أن الأمير فريرديريك، إحتفظ على هاتفه الخليوي، بعبارات جميلة تتحلى بالحكمة، على سبيل المثال: "أخرجوا حين تلمع الشمس".
وأبرز ما قاله الأمير فريديريك قبل وفاته، موجهاً الكلام لوالده الأمير روبير: "أبي هل أنت فخور بي؟
كانت هذه تفاصيل خبر كلمات الأمير فريديريك الأخيرة قبل وفاته تركت أثراً كبيراً في قلب والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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