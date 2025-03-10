أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريحاته عن ابنته والمخدرات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان أحمد الفيشاوي جدلاً واسعاً بسبب تصريحاته عن ابنته لينا خلال لقائه في برنامج “أسرار” الذي تقدّمه أميرة بدر عبر قناة “النهار”، بعد أن أعلن أنه أصبح جدّاً، وهو ما حيّر الجمهور حول ما إذا كان ما يقوله حقيقة أم مزاحاً.

وقال الفيشاوي: “أنا بنتي عندها 23 سنة وبقيت جدّ”، لتسأله مقدّمة البرنامج عن هذا الأمر فيجيبها: “بنتي عندها 23 سنة خلّفت”، لتسأله مجدّداً: “هي خلّفت؟”، ليجيبها: “أيوة وممكن أي بنت عندها 15 سنة تخلّف، قصدي أنا بقيت جد من زمان يعني”.

فكرّرت مقدّمة البرنامج السؤال قائلةً: “بس هي مخلّفتش؟”… ليردّ عليها: “بيقولوا معرفش، بهزّر بهزّر، أنا ممكن أبقى جد سنّي يسمح لي أنا خلفت صغير”.

كما تحدث أحمد الفيشاوي عن أزمة اعترافه بأبوّته لابنته فقال: “وقتها كنت زعلان ومكتئب وحاسس إن اشمعنى أنا سايبين الدنيا كلها وجايين عليَّ، بس أبويا مشهور وأمي مشهورة وأنا كنت ابتديت أمثّل، بس كنت في حالة تعيسة وكانت مرحلة صعبة على حد عنده 23 سنة”.

وأكد أنه تعلّم درساً من تلك المرحلة الصعبة قائلاً: “بحاول أقول تمام أنا أخطأت ومعترف أحاول أتعلّم وأشوف الدرس المستفاد، واللي اتعلّمته إني مدخلش في علاقة مع بنت معرفهاش كويس”.

كما تحدث خلال اللقاء عن تجربته مع المخدرات قائلاً: “99% من الشباب بيمروا بأزمة المخدرات، لكن الحمد لله ربنا أنقذني.. دماغي كانت هي اللي شدتني للمخدرات، كنت بحب أجرب وأكتشف. واستخدمت جميع الأنواع باستثناء الأنواع التي تؤدي إلى الموت مثل الهيرويين والافراط في شرب الكحول”.

ولفت إلى أنه يتعالج نفسياً، بعد أن تم تشخيصه بمرض اضطراب ثنائي القطب وقال: “ليا جناح خاص بي في مصحة بروحه كل فترة للعلاج النفسي وليس الادمان، وأنا عندي 17 سنة. الدكتور شخصني بمرض Bipolar disorder (اضطراب ثنائي القطب)، واحتاج دائماً لمساعدة الطبيب لأجد الحل الوسط في الامور”.