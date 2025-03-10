هالة صدقي تحتفل بعيد ميلاد نجليها برسالة مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة تجمعها بنجليها التوأم احتفلت بها بعيد ميلادهما الـ16، وعلّقت عليها برسالة مؤثرة عبّرت خلالها عن مشاعرها كأم في رحلة مليئة بالتحديات والنجاحات، واستذكرت اللحظات الصعبة التي عاشتها، والمراحل التي جمعت بين التعب، الفرح، النجاح، والفخر بهما.

علّقت هالة على الصورة قائلةً: “مرت 16 سنة كان فيها الصعب، وكان فيها الحب، كان فيها حزن وتحدي ونجاح، كان فيها حاجات كتيرة أوي… سهر وتعب وقلق وخوف ومذاكرة ودكاترة وفرح، الحمد لله وأشكرك يا رب إنهم عدّوا بنجاح”.

وأضافت: “يا رب يقدّرني أعدّي بيهم في الدنيا اللي بتزيد صعوبة كل يوم، يا رب ينجّيهم من كل الأشرار اللي في شكل بشر، ويا رب ما يعدّوا في كل الصعوبات اللي عدّيت فيها، ويبعدهم عن النفوس الشريرة، يا رب احفظهم… يا ريت كل أصحابي يدعوا لهم دعوة حلوة، يمكن ربنا يسمع واحدة منهم”.

ولاقى منشور هالة صدقي تفاعلاً كبيراً من متابعيها، حيث انهالت عليها تعليقات التهاني والدعاء من أصدقائها وجمهورها، متمنين لتوأمها حياة سعيدة مليئة بالنجاح والفرح.