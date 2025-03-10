سعد لمجرد يفاجئ الجمهور بمنشور غامض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم سعد لمجرد من خلال منشور على موقع “أكس” عن عزمه إطلاق عملة رقمية خاصة به، وهو ما أثار حماس واستغراب معجبيه.

وكشف لمجرد في التغريدة عن اقتراب موعد إطلاق عملته الرقمية، مشيراً إلى أن العملة ستتضمن مزايا حصرية مثل اللقاءات المباشرة معه وحضور حفلاته. ولكنه لم يقدم أي توضيحات إضافية حول هذه المبادرة التي تحدث عنها فقط على حسابه بشكل مقتضب.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع إعلان الفنان المغربي الغريب، واعتبر البعض أن هذه الخطوة جريئة لمواكبة التطورات التكنولوجية والتقرب من الجمهور، مشيرين إلى تجارب مشابهة لفنانين عالميين مثل أيكون، الذي أطلق مشروعاً رقمياً مشابهاً. في المقابل، انتقد آخرون الخطوة على اعتبار أن الفكرة لا تزال غير مفهومة وغير مألوفة وسط النجوم العرب.

وجاء إعلان سعد عن العملة الرقمية الغامض بعد فترة قصيرة من كشفه عن علامته التجارية الخاصة بالأزياء والموضة.

وتشير تقارير إعلامية مغربية إلى أن لمجرد يُعرف بشغفه بالتكنولوجيا الحديثة، مما دفعه إلى خوض هذه التجربة التي لا تزال دوافعها وتفاصيلها غير واضحة بشكل كامل.